AALBORG: Da Limfjordstunnelen blev bygget, fejrede man det med en gåtur under fjorden - inden den blev åbnet for biltrafikken.

Til næste år får man endnu en gang chancen for at gå under fjorden i anledning af tunnelens 50-års fødselsdag.

I forbindelse med Aalborg Halvmarathon 2019 12. maj laver man nemlig en ny fem kilometer lang gåtur, som går gennem tunnelen. Samtidig bliver der en stor fest på Honnørkajen for hele byen.

Læs hele historien om gåturen på aalborg:nu