Følg demonstrationen mod 3. Limfjordsforbindelse live

Det er 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen, der er på programmet, når Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen og Klimabevægelsen i Aalborg afholder debatarrangement og demonstration i Kildeparken lørdag.

Selve demonstrationen starter i Kildeparken kl. 12:30 og går fra Hobrovej og Vesterbro gennem Algade og op ad Boulevarden for så at ende tilbage i Kildeparken.

Herefter vil der være politiske taler, primært fra de partier, der er en del af Det Grønne Valgforbund.

Du kan følge demonstrationen live herover.

Louise Faber har arrangeret demonstrationen for at vise, at modstanderne af Egholmforbindelsen er mange. De er enige om, at en Egholmforbindelse er en dårlig idé, men de har vidt forskellige bud på, hvad der er det rigtige alternativ. Det kan du læse mere om herunder.