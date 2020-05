Følg med her: Jernbanebro i Aalborg rives ned

SKALBORG:Lørdag aften begynder nedrivningsarbejdet af en bro på Hjortevej i Skalborg, der går over jernbanen. Når broen er revet ned, skal der bygges en ny højereliggende cykel- og gangbro i stål.

Årsagen til, at broen skal rives ned, er, at Banedanmark er i gang med en elektrificering af banenettet fra Fredericia til Aalborg. Her skal der sættes ledninger op over skinnerne, så nye eltog har mulighed for at køre på strækningen.

Broen på Hjortevej er for lav til, at ledningerne kan sættes op. Derfor har Banedanmark sammen med Aalborg Kommune besluttet, at den bedste løsning er at rive den nuværende bro ned og erstatte den med en cykel- og gangbro, da biltrafikken har været minimal.

Ifølge Banedanmark er der 55 steder fra Aalborg til Aarhus, hvor der skal foretages ændringer for at få plads til ledningerne.