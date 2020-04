Følg med live: Nu genåbner skolerne i Aalborg

I dag starter den gradvise genåbning af landets skoler, og eleverne kan se frem til en markant anderledes hverdag end den de sagde farvel til, da Statsministeren på et pressemøde den 11. marts besluttede at lukke landets folkeskoler for at mindske smittespredningen af coronavirus.

Hyppig håndvask, mindre klasser, stor afstand til hinanden og en masse udeundervisning er bare nogle af de forholdsregler, der møder eleverne.

På Mou Skole viser skoleder Kristine Schmilling rundt og fortæller, hvordan de har indrettet sig, for at leve op til kravene fra Sundhedsstyrelsen.