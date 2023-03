Før løb de med Mary - nu laver værested sit eget løb

AALBORG:Selvom Aalborg ikke får besøg af Royal Run i år, kan borgere med handicap godt begynde at kridte løbeskoene.

Brugere og ansatte på Værestedet Perlen har nemlig fået en god idé, fortæller leder Anne Marie Møller Bøjer.

- Vi har jo haft en tradition for at deltage i Royal Run, som har haft stor betydning af flere grunde. Dels i forhold til det sundhedsmæssige, der ligger i at deltage i et løb og komme ud og bevæge sig - men også fordi, det giver mulighed for at komme ud og være del af et fællesskab med andre mennesker i Nordjylland, forklarer hun.

Så nu tager værestedet skeen i egen hånd og arrangerer Perle Run onsdag 24. maj. Løbet henvender sig til mennesker med alle former for handicaps, og arbejdet med at forberede det hele er lagt i hænderne på en arbejdsgruppe, der både tæller ansatte og brugere af værestedet.

- Det ligger jo fint i forlængelse af vores arbejde for at få flere i målgruppen til at bevæge sig, som også har medført, at flere af brugerne har uddannet sig til idrætsambassadører, fortæller Anne Bøjer.

Arbejdsgruppen har allerede været i gang et stykke tid, og ifølge Anne Bøjer er der masser af god læring i, at brugerne også er med til at planlægge løbet.

Og det er Tina Michelle Nielsen enig i.

- Jeg er med i gruppen, fordi jeg godt kan lide det og synes, det er hyggeligt at være sammen med folk. Vi får nogle hyggelige samtaler og lærer noget om, hvordan man gør de her ting i et løb, som man måske ikke ved i forvejen, fortæller hun.

Forberedelserne består af alt fra stille sig op og fortælle om idéen til andre, og der skal også tages kontakt til andre handicappede og frivillige.

Og så skal der selvfølgelig også skaffes trøjer, medaljer, forplejning og meget mere til løbet, der får fire forskellige ruter med start og slut fra Fjordmarken i Vestbyen.

- Det er ikke meningen, at det skal være gratis at deltage. Men vi søger forskellige fonde for at prøve at holde prisen så langt nede som muligt, forklarer Anne Bøjer.

Så nu er der sendt ansøgninger ud til nogen, der kunne tænkes at give et bidrag eller stå som sponsor af vand eller lignende.

- Men der bliver formentlig på omkring 150 kroner. Men det kan der faktisk også være en pointe i, for man kommitter sig ofte mere til ting, som man selv har givet lidt penge til, tilføjer Anne Bøjer.