Førerløs færge: - Jeg døber dig GreenHopper

AALBORG:Hvis det går som planlagt, så vil nordjyderne som bekendt engang i den nære fremtid kunne lade sig transportere over havneløbet mellem et sted omkring Musikkens Hus på Aalborg-siden og Stigborg Brygge på Nørresundby-siden ombord på en færge drevet af el og uden en fører ved roret.

Nu er der sat navn på den nye førerløse vandbus.

Den hedder GreenHopper, og dåben skete omkring middag lørdag midt under Tall Ships Races.

Bestyrelsesformand Lasse Frimand Jensen fra Port of Aalborg har besigtiget færgens batterier, der ligger i underskibet. Foto: Kim Dahl Hansen

Her lod teknikrådmand i Aalborg Kommune Jan Thaysen (V) champagneproppen springe, da han i Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsens fravær navngav den grønmalede og emissionsløse færge ved en ceremoni tæt på Limfjordsbroen.

- Vi kan ikke som Moses dele vandene, men nu får vi en grøn færge og førerløs færge, som er noget helt nyt, sagde rådmanden under sin tale forud for dåben.

Aalborg Havns nye direktør Kristian Thulesen Dahl mødte selvfølgelig op til dåben. Foto: Kim Dahl Hansen

Bestyrelsesformand i Port of Aalborg, som har stået bag projektet, Lasse Frimand Jensen, sparede heller ikke på de bevingede ord under sin tale.

- Vi kan ikke gå på vandet, men vi kan så meget andet, sagde han med reference til Flemming Bamse Jørgensens berømte sangtekst.

Starter med test

I de kommende måneder vil GreenHopper testsejle på Limfjorden mellem Aalborg og Nørresundby med en navigatør ombord.

Testperioden afsluttes med en demonstration og en enlig test af fartøjets evne til at sejle uden fører.

Projektdirektør Lars Jøker fra Port of Aalborg byder velkommen. Foto: Kim Dahl Hansen

Med udgangen af i år forventes passagerfærgen at være klar til at sejle mellem Aalborg og Nørresundby.

Færgen vil dog stadig være bemandet med en navigatør, indtil fartøjet på sigt kan godkendes til sejlads uden bemanding.

- Endelig kan det fejres, at vi i samarbejde med en lang række dygtige partnere nu står med en danmarkspremiere - et passagerfartøj, som i august og september kommer til at være synlig på Limfjorden. Fartøjet er unikt i den forstand, at det er udstyret til at kunne besejle Limfjorden som et selvsejlende passagerfartøj, udtaler Lars Jøker, der er projektdirektør i Port of Aalborg, Research & Development.