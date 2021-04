Vaccineret på plejehjem - nu er de syge med covid-19

NIBE:- Covid-19 er ikke overstået. Det må jeg bare sige.

Jan Nielsen, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, sukker, efter at kommunen torsdag har været nødt til at udstede besøgsforbud på ét af seks afsnit på plejehjemme Solsidecentret i Nibe efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det sker, efter at fire beboere og to medarbejdere på plejehjemmets Afsnit F er testet positive for covid-19.

To af de fire beboere var blevet færdigvaccineret, men det har altså ikke forhindret dem i at blive smittet.

- Vi ved, at vaccinerne ikke dækker 100 procent, men de giver en god beskyttelse mod alvorlige forløb - også for vores ældre på plejehjem, siger Jan Nielsen.

Han oplyser, at der er 17 beboere på det pågældende afsnit. Ingen er indlagt, men de fire smittede er blevet isoleret i egen bolig.

Der er 83 plejeboliger i alt på Solsidecentrets seks afsnit, og ifølge Jan Nielsen er ca. 90 procent af alle beboere blevet vaccineret.

- Der er nogle, der ikke er blevet vaccineret. De har frasagt sig muligheden, og det er der faktisk på en del af vores plejehjem. Vi har kun to plejehjem i kommunen, hvor 100 procent er blevet vaccineret. Vi ligger generelt meget højt i Nordjylland, men det er som i den øvrige del af befolkningen ikke alle, der ønsker at blive vaccineret, konstaterer Jan Nielsen.

Besøgsforbuddet på Solsidecentret gælder udelukkende for Afsnit F og løber i fire uger gældende fra torsdag. Det betyder ifølge pressemeddelelsen fra Aalborg Kommune, at beboere på Afsnit F i de kommende fire uger kun kan modtage besøg af den nærmeste pårørende i egen bolig og i kritiske situationer. Besøgsforbuddet gælder ikke for Solsidecentrets øvrige boenheder, hvor beboere derfor kan modtage besøg som normalt.

- Smitteudbruddet på Solsidecentret viser med al tydelighed, at det fortsat er vigtigt at udvise forsigtighed - også overfor mennesker, som er vaccineret, siger direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen Jan Nielsen.

Han understreger, at der fortsat anvendes værnemidler og udvises generel forsigtighed på alle kommunens plejehjem, men at hverken vacciner eller værnemidler er en garanti for at undgå smitte med covid-19.

Jan Nielsen oplyser, at alle på plejehjemme i Nibe er vaccineret med Pfizer-BioNTech vaccinen, som lover 90 procents beskyttelse mod covid-19.

- Men vi ved godt, at vaccinens beskyttelse falder med alderen. Ens immunforsvar er svækket, når man bliver ældre, siger Jan Nielsen.