Først lod de forældrene reagere: Nu tager skolebestyrelsen bladet fra munden

AALBORG: Debatten er løbende taget til i styrke, efter politikerne i slutningen af januar fremlagde et beslutningsforslag om skoleændringer i det østlige Aalborg.

Her vil man blandt andet slå Seminarieskolen og Byplanvejens Skole sammen på Seminarieskolen og ændre på skoledistrikterne.

Det har fået forældre til elever på Byplanvejens Skole til at organisere sig, demonstrere og sende læserbreve for at gøre opmærksom på, at det i deres øjne er en fejl at lukke Byplanvejens Skole.

Indtil nu har udtalelser fra Seminarieskolen været få, forklarer formand for skolebestyrelsen på Seminarieskolen, Marlene Cestor, til Nordjyske.

Bestyrelsens holdning har været, at forældrene til elever på Byplanvejens Skole skulle have lov til at reagere ovenpå nyheden om, at politikerne planlægger at slå skolerne sammen.

De har fuld forståelse for forældrenes frustrationer og behov for at råbe op, men nu er tiden kommet til at bidrage med et andet perspektiv.

- Vi bliver påvirket af, hvad der bliver sagt i medierne og på Facebook, og jeg bliver ked af det, når diskussionen løber løbsk. Det er hårdt at høre, at man ikke vil udsætte sit barn for Seminarieskolen, når man selv står som forælder og er superglad for skolen og har et barn, der kommer glad hjem hver dag, siger Marlene Cestor.

Vi fejrer jul

Nordjyske kunne torsdag fortælle, at der i løbet af de første 17 dage efter nyheden om skolesammenlægningen kom frem, var blevet meldt ligeså mange børn ud af Byplanvejens Skole.

Malene Cestor har i samarbejde forældrerepræsentanterne i skolens bestyrelse, besluttet at holde åbent hus 6. marts kl. 15 - 17, hvor nysgerrige forældre kan komme og se og høre mere om, hvordan skolen fungerer i dag.

- Vi har aftalt at holde åbent hus, for lige nu er vi interesserede i, at folk træffer beslutninger om deres børns skolegang på så oplyst et grundlag som muligt, siger hun.

- Jeg har hørt historier, som jeg slet ikke kan genkende. Når nogen siger, at de ikke vil have deres barn på Seminarieskolen, fordi vi ikke fejrer jul, så kan jeg berolige dem og sige, at vi fejrer alle danske traditioner og at vi går i kirke til juleafslutningen.

En ny skole

I beslutningsgrundlaget kan man læse, at der i 2021 på almenområdet var 187 elever på Seminarieskolen, mens der var 435 elever på Byplanvejens Skole.

Forestiller man sig, at de fleste elever flytter med til den nye skole, vil der være en klar overvægt af elever og lærere fra Byplanvejens Skole.

Derfor vil Malene Cester også gerne høre mere om, hvad det er, som forældrene på Byplanvejens Skole er så hårdt på at bevare, så det videreføres den nye skole.

- Hvis det ender med at blive den her løsning, så tænker jeg, at vi skal være kreative i forhold til at finde ud af, hvad profilen skal være for en ny fælles skole, så vi kan få lavet nogle gode overgange.

- Vi er også nysgerrige efter at lytte til, hvad det er, de er kede af forandres for deres børn, for det kan jo være, det kan lade sig gøre at bevare på den nye skole, siger hun.

Forslaget om skoleændringerne er lige nu i otte ugers høring.

Der er allerede politisk flertal for at gennemføre sammenlægningerne, og torsdag fortalte rådmand Morten Thiessen (K), at de mange udmeldinger fra Byplanvejens Skole ikke får ham til at ryste på hånden. Det kan du læse mere om her.