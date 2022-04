Først sagde Super-Stine nej - men her er hendes nye job

NØRRESUNDBY:- Jeg blev ringet op af Lars, som jeg har kendt i mange år. Han tilbød mig jobbet som chef for det kommende fitnesscenter ved Nørresundby Idrætscenter. Men jeg sagde nej tak. Jeg havde det jo super godt med mit arbejde i DGI-huset i Nordkraft.

Sådan starter ultraløber og indtil nu fitnesschef hos DGI-huset i Nordkraft i Aalborg Stine Rex sin forklaring om, hvordan hun endte med alligevel at sige ja til centerdirektør Lars Dam Møllers jobtilbud.

- Jo, for så kom jeg til at tænke over mulighederne. Det ville være fantastisk spændende at være med til at starte noget helt nyt op fra bunden, og så kunne jeg være med til at lave et anderledes fitnesscenter. Så derfor ringede jeg alligevel tilbage til ham og sagde ja tak, griner Stine Rex, der har arbejdet i DGI-huset i Nordkraft i ni år.

Ultraløberen tiltræder sit nye job som fitnesschef for det nye center i Nørresundby den 1. juni.

- Alt kører i DGI-huset, som det skal, så jeg følte, at jeg kunne forlade mit nuværende job med god samvittighed, og at jeg derfor var nødt til at slå til, siger den 42-årige ultraløber om sin beslutning.

Hun og Lars Dam Møller har kendt hinanden i mange år og løbet adskillige maratonløb, hvor de har været - nogenlunde - lige hurtige.

- Lars har altid været lidt hurtigere - lige bortset fra et løb i Blokhus for 14 år siden, hvor han gik kold på de sidste kilometer, og jeg i fin stil kunne overhale ham. Det har jeg mobbet ham med lige siden, griner ultraløberen, der får igen fra sin kommende chef ved at blive mindet om et Berlinmaraton, hvor Lars Dam Møller allerede lå i massagestolen, da Stine Rex kom i mål.

Stine Rex har hovedet fuld af ideer til, hvad der skal ske i det nye fitnesscenter.

- Jeg vil prøve at kombinere de forskellige former for fitness. For eksempel vil jeg forsøge med crossfit i vandet, når vi nu har svømmehallen lige ved hånden. Vi skal også lave noget hot yoga i rum med 40 graders varme, der skal også være hold i fitness pilates, jumping fitness i trampoliner, lyder bare nogle af de mange myldrende ideer i Stine Rex' hoved.

Ny fitnesschef for Nørresundby Idrætscenter

5









Dertil kommer, at der i det nuværende gamle motionsrum skal startes circle træning med 16 maskiner, hvor folk på en halv time skiftende på de mange maskiner kommer igennem samtlige muskelgrupper i kroppen, forsikrer den nye fitnesschef.

- Og så gad jeg godt kombinere det både med udendørs træning på pladsen nær saunaområdet og også med selve saunagusen, som svømmehallen jo har stor succes med, kommer det hurtigt fra ultraløberen.

Og mange af kunderne er allerede i huset, vurderer hun og Lars Dam Møller.

- Alene på babysvømning har vi 350 mødre og deres børn inde i huset. De kan måske trækkes med til andre aktiviteter som f.eks. "mor i form" og den slags, mener Lars Dam Møller.

Han mener også, at mange forældre, der afleverer deres børn til forskellige aktiviteter i huset og blot sidder i bilen udenfor og venter - nogle i timevis - måske kan lokkes indenfor som kunder i det nye fitnesscenter.

- Vi skal have yoga workshops i weekenderne, hvor wellnessafdelingen her også kan komme i spil, vi skal forsøge med familiecamps også i weekenderne. Og vi skal også satse på at ramme virksomheder, der vil lave teambuilding, polterabends, klubber, der skal have anderledes arrangementer ind over. Og vi skal have lavet senior vandaerobic - der er masser af muligheder, lyder det sprudlende fra Stine Rex, der ser frem til opgaverne i sit nye job.

Hun starter 1. juni, men hun har også en anden udfordring end det nye job - hun har sat sig for at løbe verdens hårdeste løb, Badwater Ultramarathon i USA.

Løbet beskrives som verdens hårdeste løb. Det er en 217 kilometer lang strækning, der starter cirka 86 meter under havets overflade i Badwater Basin i Californiens Death Valley og slutter i en højde af godt 2,5 kilometer over havets overflade ved Whitney Portal sporet til Mount Whitney.

- Det er et meget varmt løb, så jeg har fået med i aftalen med Lars, at jeg skal kunne løbetræne herovre i rum, hvor der er mere end 40 graders varme for at vænne mig til at løbe i de ekstreme varmegrader, fortæller Stine Rex.