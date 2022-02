Første fredag i frihed gav politiet masser at lave

AALBORG:Fredag aften var den første fredag i frihed så at sige, efter coronarestriktionerne blev fjernet helt i tirsdags, og det kunne Nordjyllands Politi godt mærke, konstaterer vagtchef Thomas Ottesen.

- Vi har fem siddende i detentionen, primært beruselse og andre smådumheder. De skal afhøres og så skal de løslades i løbet af dagen. En aften præget af rigtig mange anmeldelser. Fester, musik til ulempe, forsamlinger og mindre slagsmål, folk der har været så fulde, at de ikke kunne tage vare på sig selv, siger Thomas Ottesen.

Ingen af sagerne har været i den alvorlige ende, et par sager efter restaurationsloven, et par sager efter ordensbekendtgørelsen og en enkelt hærværkssag, og alle sagerne har været i forbindelse med et lige vel stort indtag af alkohol.

Udover de fem, der lørdag morgen vågnede i detentionen, så har politiet også haft et par sager inde i løbet af aftenen og natten, hvor de anholdte er blevet løsladt umiddelbart efter afhøring - og også de sager har været mindre sager efter ordensbekendtgørelsen.

Så alt i al er konklusionen, at livet er tilbage til normalen i Jomfru Ane Gade.