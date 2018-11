Første hovednavn til Nibe Festival er klar

The Minds Of 99 har med deres rock og punklyd indtaget både radioer og spillesteder med numre som ”Et Barn Af Min Tid” og ”Alle Skuffer Over Tid”.

Bandet var sidst på Nibe Festival i 2015, da de kun havde eksisteret i tre år, og fik samme år flere priser for blandt andet Årets Talent og Årets Sang.

Siden er det gået stærkt med endnu flere priser og hits i bagagen som ”Ma Cherie Bon Bon” og ”Stjerner På Himlen”.

The Minds Of 99 spiller på Store Scene lørdag d. 6 juli.