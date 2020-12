Første nat på døgnåbent testcenter: Så lang var ventetiden

AALBORG:Ingen andre biler er på vej ind på parkeringspladsen til Gigantium, da jeg klokken 4.35 søndag morgen kører så langt op til hovedindgangen, som jeg kan komme. Ud over et par enkelte biler er parkeringspladsen og forpladsen ganske tom og øde.

Ud over skiltene som forkynder, at jeg er kommet til Falcks døgnåbne testcenter i Gigantium i Aalborg, så er der intet tegn på liv, og jeg forventer næsten, at døren ind til forhallen er låst. Men den glider ubesværet op, da jeg tager i håndtaget.

- Velkommen til, lyder det muntert fra en række blåklædte skikkelser, tidspunktet til trods.

Seks mennesker står klar til på et kvarter at give dig svaret på, om du er smittet med coronavirus.

I den sene nattetime - eller tidlige morgentime, om du vil, ser de ganske afslappede ud, som de sidder der på rad og række med mundbind og visir og venter.

- Der har været vildt travlt frem til klokken to, siger Jens Mygind, 22. Han holder sabbatår, men har taget jobbet som tester for at hjælpe med at finde smittede nordjyder.

Jens Mygind er sammen med de øvrige fem testere i gang med en 12 timers vagt, der strækker sig fra klokken 19 til 07.

Tre unge testere, heriblandt Jens Mygind til venstre og Sara Frilev til højre står klar til at pode dig for coronavirus. Foto: Mette Siggaard

Sammen med 19-årige Sara Frilev, som til daglig læser på Handelsgymnasiet, puster han ud efter travlheden først på vagten.

- Fra klokken 20 til cirka 01.30 var der lang kø. Især omkring midnat, hvor der var 1-2 timers ventetid. Der var det bare at vinke næste frem, fortæller Sara Frilev.

Der er sat afspærringer op, så køen går i "slange", som man kender det fra en fyldt lufthavn. Hele "slangen" var i brug først på natten, men så ebbede det ud.

Fra klokken 02 og frem til klokken 05 har der blot været en håndfuld mennesker i Gigantium for at blive testet.

- Det har mest været mænd fra 40 år og opefter, blandt andet havde vi en buschauffør, som ville testes, inden han skulle møde ind på jobbet, fortæller de unge testere.

Falcks lyntestcentre Falck har åbnet fem nye lyntestcentre i Nordjylland: - Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Ø. - Falck, Jørgen Berthelsens Vej 30, 9400 Nørresundby - Lupinvej 3, 9500 Hobro - Vilhelmsborgvej 14, 7700 Thisted - Thomas Morildsvej 11, 9800 Hjørring Det er gratis at få foretaget en test, som sker via podning i næsen. Der er ingen tidsbestilling, og svaret på, om man er smittet, får man på et kvarter. Det er kun testcenteret i Gigantium, som har døgnåbent. De øvrige centre i Nordjylland har dagligt åbent mellem kl. 9 og 20. Vær opmærksom på, at der er indskrænkede åbningstider i julen og nytåret. Find åbningstider her. VIS MERE

Selvom de seks visirklædte coronatestere altså havde nok at se til i aftentimerne og de tidlige nattetimer, så glæder de sig især over, at trods den lange kø, så har folk taget ventetiden rigtig pænt.

- De er gode til at holde afstand, lytte til vores henvisninger, og der er ingen sure miner, siger Sara Frilev.

- Rigtig mange ønsker god vagt og glædelig jul. Det betyder meget at få sådan et skulderklap på en travl vagt, når man er ved at være godt træt, supplerer Jens Mygind.

En hurtig sammentælling viser, at testerne i Gigantium har podet 170 nordjyder i timerne mellem midnat og 05, og her er 3-4 stykker blevet testet positive.

De har alle kunnet gå hjem med svaret cirka et kvarter efter, testen blev taget.

En sammentælling på alle Falcks testcentre i Nordjylland, som udover centret i Gigantium, også tæller centre i Nørresundby, Hobro, Thisted og Hjørring, viser, at 2900 nordjyder lørdag lod sig lynteste for coronavirus. Heraf var 55 smittet med covid-19.

Det oplyser regionsdirektør i Falck, Kjeld Brogaard, som fortæller, at 1000 af de 2900 blev testet i Gigantium.