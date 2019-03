Første spadestik i en lang, lang, lang række

AALBORG: Et 1. spadestik kan være en formel og lidt stilig affære, men den går ikke, når det er for den superhurtige busforbindelse, der fra 2023 skal forbinde det vestlige og østlige Aalborg.

Det bliver derfor med hoppeborg, trafikskole og ansigtsmaling for de mindste og et kunstnerisk indslag og mad og drikke, når borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) 4. april svinger spaden som markering af starten på projektet, der strækker sig over 12 kilometer, og som omfatter 22 stoppesteder.

Byggestarten bliver ledsaget af en stribe taler, som udover borgmesteren leveres af transportminister Ole Birk Olesen (LA), regionsrådsformand Ulla Astman (S) og rådmændene Mads Duedahl (V), sundhed og kultur, og Hans Henrik Henriksen (S), by- og landskab.

Ruten mellem væddeløbsbanen i vestbyen og Aalborgs Universitetshospital i Aalborg Øst bliver betjent med busser, der hver får plads til 150-200 passagerer. Efter planen bliver der 7,5 minutter mellem busserne, der vil være 32 minutter om at tilbagelægge de 12 kilometer.

Etableringen af busforbindelsen er delt op i 14 anlægsetaper og 10 stationsforpladser, som skal udføres i årene 2019-2022. Etapeinddelingen gør det muligt at arbejde på flere del strækninger ad gangen forskellige steder i byen og samtidig afvikle trafikken i byen på en fornuftig måde.

Seks entreprenører er prækvalificerede til at byde på opgavedelopgaverne. Det drejer sig om Arkil Holding A/S, Barslund A/S, Gunnar Nielsen A/S, M.J. Eriksson A/S, Munck Gruppen og Per Aarsleff A/S. Ved udvælgelsen har Aalborg Kommune lagt vægt på, at entreprenørerne har den økonomiske og tekniske kapacitet til at kunne stå for udførelsen af det massive anlægsprojekt til en budgetteret pris på 510 mio. kr. eksklusiv busser.

Heraf betaler staten de 250 mio. kr., Aalborg Kommune 245 og Region Nordjylland de resterende 15 mio. kr.