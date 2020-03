Nordjyde smittet med coronavirus: Telenor har sendt 29 medarbejdere i karantæne

NORDJYLLAND:En person i Nordjylland er smittet med coronavirus. Det oplyser region Nordjyllands presseafdeling søndag aften.

Der skulle ifølge Region Nordjylland være tale om et mildt tilfælde, hvor den smittede ligger hjemme isolation.

NORDJYSKE erfarer, at den smittede er ansat i Telenors afdeling i Aalborg.

- Vi kan bekræfte, at vi har en medarbejder på vores hovedkontor, der er testet positiv for coronavirus. Medarbejderen er blevet smittet efter en skiferie i Lombardiet, som han er hjemvendt fra den 21. februar, og er derfor hjemvendt før indførelsen af vores interne forebyggelses- og karantæneregler, der bygger på myndighedernes retningslinjer. Den pågældende medarbejder er i isolation, og i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed er yderligere 29 medarbejdere sendt i hjemmekarantæne, da de har været i kontakt med den smittede medarbejder i smitteperioden, skriver Telenors pressechef Lise Kirkegaard i en mail.

Telenor har ikke yderligere kommentarer til karantænen.