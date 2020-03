Lokal købmand med rekord-omsætning: Folk stormede ind, da butikken åbnede

Da købmanden slog dørene op klokken 6.30 stod kunderne allerede klar. Det er ikke så unormalt, for den lille købmand, som sælger mange rundstykker og morgenkager på det tidspunkt, men torsdag morgen var det ikke kun morgenkager, der blev langet over disken.

Kunderne stod klar med indkøbsvogne, som blev fyldt til randen med dagligvarer.

- Folk købte alt det, som de havde fået at vide, de ikke skulle hamstre, siger butiksansat Mette Myrrhøj til NORDJYSKE.

Der var stor efterspørgsel på mæk fra morgenstunden hos købmanden i Nørresundby. Foto: Jacob Andersen

Statsministeren opfordrede i går befolkningen til at tage det stille og roligt, men det var langt fra alle, der tog det til sig.

Flere hastede ud i de supermarkeder, som stadig var åbne efter pressemødet, og hamstrede mælk, gær, toiletpapir og andre dagligvarer.

Du kan se de hektiske scener fra Bilka i Skalborg her.

Og det er tilsyneladende fortsat her torsdag morgen.

- Den første time vi havde åbent, havde vi den største omsætning nogensinde, siger købmand Jesper Feldgaard til NORDJYSKE.

Han er selvfølgelig glad for, at kunderne kommer og handler i butikken, men ville i virkeligheden hellere have, at tilstanden var som normalt.

- På den ene side vil jeg gerne have, at butikken er helt tømt til middag, men slap nu af. Vi får varer de næste par dage, og der er ikke noget at bekymre sig om, siger købmanden.

Gær var allerede udsolgt, da nordjyskes reporter var forbi butikken omkring klokken otte. Foto: Jacob Andersen

Han vil gerne opfordre kunderne til at tage det stille og roligt.

- Folk panikker, fordi der ser tomt ud, men jeg vil gerne understrege, at vi får varer de næste dage og mane til besindighed.

Købmanden har kaldt en ekstra mand på arbejde, men han tvivler på, at travlheden fortsætter. Han tror det peaker de næste par dage.

- Vi får travlt, men så tror jeg også, at vi får 14 dage uden så meget at lave, siger han.

Du kan følge udviklingen og konsekvenserne af corona-virus i Danmark og verden her.