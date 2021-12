Folk raser over manglende snerydning på fortove

AALBORG: Knap en uge efter snestormen er Nordjylland stadig klædt i hvidt. Det er flot, men også besværligt.

Besværligt for de bilister og cyklister, der skal fra A til B, og selvom vejene er blevet ryddet mange steder, er det stadig sne og is på veje, cykelstier og fortov.

Det kræver ikke mere end en gåtur rundt i byen for at konkludere. Og netop på fortove er det en særlig udfordring, mener flere af byens beboere.

En af dem er Henning Hornstrup, der var meget chokeret, da han kørte sin kone til vaccinationscentret på Håndværkervej.

- Der var en kø på 30 meter. Vi snakker ældre, gangbesværede mennesker, flere over 80 år, som alle stod på ren is. Det er ikke godt nok, siger han.

Fortorvet omkring Skovdalen Atletikstadion i Aalborg er ikke blevet ryddet efter snestormen, og det undre en del, fordi det er vejen på til Aalborg Universitetshospital. Foto: Henrik Bo

Patienter på glatis

Et af de steder, hvor der stadig ikke er blevet ryddet sne, er på Hobrovej foran Aalborg Universitetshospital Syd og hele vejen ned forbi krydset, der leder mod Kong Christians Alle og Østre Allé.

Her må patienter, medarbejdere og andre af hospitalets besøgende ud på den ryddede cykelsti for at komme hen til Hospitalet. Alternativt går man på is på fortovet.

- Folk er ved at brække arme og ben, det kan jo ikke være rigtigt. Man skøjter rundt. Nu er cykelstierne jo ryddet, og så må man gå derude, men det er ikke nemt i myldretiden, for der er virkelig mange cykler, fortæller Lone Pedersen, der arbejder som sygeplejerske på hospitalet.

- Det er noget, vi snakker om på afdelingen. Man går jo med små, bitte musseskridt for ikke at falde. Det er jo ren is, man går på, fortæller hun.

Ude foran sygehuset er det grundejerens ansvar, som i dette tilfælde er regionen, som ejer sygehuset, mens det foran Skovdalens Atletikstadion er dem, som har grundejerforpligtigelserne.

Udfordringen er på stien, der strækker sig fra sygehuset hen til krydset og ud af Kong Christians Alle og ikke foran sygehuset.

Det kan være svært at se, men under asfalten ses en cykelsti. Foto: Henrik Bo

Grundejeren, kommunen og dit ansvar

Flere borgere, Nordjyske har snakket med, har været utilfredse med snerydningen på fortovene rundt omkring i Aalborg Kommune.

I flere af tilfældende har borgerne klaget til kommunen om snerydning på fortove, som ikke er kommunens, men derimod grundejernes ansvar.

Som grundejer har du ansvaret for at rydde sne og salte eller gruse ved fortov, indkørsel, havegang og på trapper foran huset, og det gælder maksimalt 10 meter ud fra ejendommens skel.

Andre steder er det kommunen, der har ansvaret, og her fortæller Niels Sloth, som er afdelingschef hos Aalborg Kommunes entreprenørenhed, at det har været svært at følge med.

- Den type sne og den mængde, der kom på kort tid, er ikke noget, vi har oplevet ret tit. Det er det, der gør udfaldet, siger Niels Sloth og uddyber.

- Problemet er, når der kommer så store mængder, så bliver det til is, og det gør, at vi er nødt til at bruge noget andet udstyr til at rydde med. Og så er vi jo nødt til at prioritere, hvor vi starter. Det er det, der er udfordringen.

Derudover er der den udfordring, at de steder hvor der er et stort lag is på fortove og cykelstier, vil fortovene og de grønne områder blive ødelagt, hvis Niels Slots' folk forsøger at komme til bunds.

- Vi rykker simpelthen belægningen i stykker, hvis vi prøver at komme til bunds i det, fortæller han.

Afdelingschefen opfordrer derfor borgerne til at væbne sig med tålmodighed.

- Det er jo vigtigt, at borgerne hjælper lidt til og sørger for deres egne grundejerforpligtelser. Det er en fælles indsats, skal vi huske.