Folk vrimlede i biffen: Biografchef havde ikke set nedlukningen komme

AALBORG:Det var noget af et slag i maven, da Jan Ringtved, biografchef i Nordisk Film Biograferne i Kennedy Arkaden og City Syd, fredag eftermiddag kunne konstatere, at de nye corona-restriktioner betyder, at det er slut med at gå i biografen fra søndag og fire uger frem.

- Det er gået sindssygt stærkt. Jeg havde bestemt ikke forudset en nedlukning. Jeg havde nærmere tanken: "Okay, der er mange ting, der lukker ned. Vi mister nogle muligheder i samfundet i forhold til det sociale med julefrokoster og så videre. Så vil folk nok gå i biografen", fortæller biografchefen.

- Biografen har jo ikke været et sted, hvor der har været smitte. Vi har nogle fantastiske ventilationsanlæg, som udskifter luften hele tiden, og de undersøgelser, der er lavet af det her, har vist, at biograferne slet ikke har været i nærheden af at være farezone for noget som helst, fortæller han.

- Men jeg er ikke epidemiolog, og hvis det her kan være med til at bringe smitten ned, så gør vi det gerne.

Jan Ringtved er ekstra ærgerlig over, at restriktionerne kolliderer med biografernes højsæson. Endda en højsæson, der var startet ekstra lovende.

- Det er væltet ind med gæster den seneste tid. De sidste tre-fire dage er det gået helt bananas. Der er et ekstremt stærkt filmprogram med film for enhver smag, og så tror jeg bare at mange har trængt til at komme i biografen.

Biografchefen forventer dog ikke, at løbet ikke er kørt for Spiderman, Hvidstengruppen og resten af det stærke filmsæt, når de fire uger er gået.

- Tingene bliver sat på hold nu, men jeg er ret sikker på, at interessen vil fortsætte, når vi åbner op igen, siger Jan Ringtved, der forventer stort rykind lørdag, hvor der også bliver kaldt ekstra mange på arbejde.

- Som det ser ud på billetsalget lige nu, kommer der rigtig mange i biografen lørdag. Der er også nogle, der gerne vil have deres penge igen og vente til en anden gang, men umiddelbart ser det ud til, at der er flest, der gerne lige vil nå at komme ind og se en film, inden der bliver lukket ned, konstaterer biografchefen, der ikke vil sætte tal på, hvad endnu en nedlukning kommer til at koste biograferne.

- Når man har over 900 timelønnede, er sådan en nedlukning en dyr omgang - også selvom vi får kompensation. Men nu har vi klaret os igennem to nedlukninger og holdt alle mand om bord. Det håber vi også på at kunne i denne omgang.