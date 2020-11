For en uge siden skulle 280.000 massetestes i syv nordjyske kommuner - nu rækker det med halvdelen

NORDJYLLAND:- Vi skal have alle i Nordjylland testet og undersøgt for at sikre, at der ikke er nye mutationer hos dem - og så vi så hurtigt som muligt kan ophæve restriktionerne. Lød det fra sundhedsminister Magnus Heunicke i sidste uge.

Det har ministeren og regeringen sagt hele vejen, siden de 4. november meddelte, at syv nordjyske kommuner skulle lukkes ned.

Men to uger senere er det ikke længere nødvendigt at få det fulde overblik. Nu rækker det, at der er testet under halvdelen.

Torsdag eftermiddag var der, ifølge Region Nordjylland, testet 119.000 borgere i de syv kommuner. Et pænt stykke fra det oprindelige mål om at få testet alle cirka 280.000 med adresse de kommuner.

Noget præcist overblik over smittetrykket i de nordjyske kommuner giver de mange tests dog ikke. For massetesten er kun afsluttet i to kommuner - Thisted og Frederikshavn. I Hjørring og Jammerbugt er den stadig i gang. På Læsø skulle den være begyndt torsdag, men blev aflyst på grund af vejret. I de to sidste kommuner - Brønderslev og Vesthimmerland - nåede den slet ikke at komme i gang, før nedlukningen var afblæst.

Massetesten fortsætter dog - både borgmester Mikael Klitgaard i Brønderslev, borgmester Per Bach Laursen i Vesthimmerland og regionsrådsformand Ulla Astman opfordrer til, at borgerne alligevel møder op på de forskellige lokationer - de fleste er idrætshaller - og lader sig teste.

Tidligere var det også en vigtig sag at få gen-sekventeret alle positive prøver fra Nordjylland, men det synes heller ikke at være videre vigtigt mere.

I uge 45 - den uge, hvor man fik opdagede at cluster 5 reagerede anderledes og de nordjyske kommuner blev lukket ned, blev der gen-sekventeret 12 procent af i alt 1321 corona-positive prøver fra Nordjylland.

Det fremgår af en en såkaldt sekventeringsrapport fra Statens Serum Institut, der torsdag blev lagt ud på Sundhedsministeriets hjemmeside. Der er ikke nyere tal i rapporten.

Samtidig lagde ministeriet også den pressemeddelelse ud, der fortalte, at nu var restriktionerne snart fortid.

- Sundhedsmyndighederne har på baggrund af nyeste data for smittespredning og sekventering af positive prøver fundet basis for en lempelse af langt de fleste restriktionerne, står der i pressemeddelelsen, der også fortæller, at beslutningen er truffet på baggrund af faldende smittetryk og aflivning af alle mink.

Det nævnes også, at antallet af mennesker, der blev smittet med en mink-variation af corona, er faldet - men her henvises til tal, der delvist er hentet fra før nedlukningen. Endelig fastslår den også, at cluster 5 nu anses for uddød.

NORDJYSKE har forsøgt, at få sundhedsminister Magnus Heunicke til at uddybe, hvad der præcist er årsag til, at nedlukningen er aflyst før tid - og før de oprindelige kriterier er opfyldt. Vi sendte ham følgende spørgsmål:

1:Til flere medier - heriblandt NORDJYSKE - har ministeren tidligere sagt, at alle borgere i de syv nedlukkede kommuner skulle være testet før en genåbning. Hvad er grunden til, at det ikke længere vurderes nødvendigt?

2:Tidligere har ministeren sagt, at alle positive prøver skulle være gen-sekventeret. Ifølge notatet fra SSI er det dog ikke sket. Hvorfor vurderes det ikke længere nødvendigt?

3:Kun i fire af de syv kommuner har der været foretaget massetestning - i to af dem pågår det stadig. I tre kommuner skal massetest først til at starte. Hvorfor er det nu ikke længere nødvendigt - i forhold til genåbningen - at få testet borgerne i Vesthimmerland og Brønderslev ?

4:Var regeringens beslutning om nedlukning af syv nordjyske kommuner en passende reaktion?

Men torsdag eftermiddag har vi stadig ikke fået svar fra ministeren.

I alt har der været afholdt tre pressemøder om nedlukningen, men genåbningen blev præsenteret anderledes diskret. At det skete på en dag, hvor det stod klart, at de nationale medier ville have fokus på ministerrokade og balladen om lovhjemmel, kan godt være et tilfælde.

Det kan også være noget andet.