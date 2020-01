For seks år siden tog Frida en stor beslutning: - Jeg var nødt til at prøve det af

AALBORG:For seks år siden traf Frida Stiil Vium en stor beslutning. Hun valgte at droppe ud af sin ungdomsuddannelse for at fokusere 100 procent på sin helt store passion: urban art.

- Jeg følte, at jeg var nødt til at give det et skud. Jeg var nødt til at prøve det af, fortæller Frida Stiil Vium, der også går under kunstnernavnet Projekt NADA.

Her kan du se et videoportræt af Frida Stiil Vium:

I dag er hun 23 år og udlever sin drøm. Hun har udstillet værker på blandt andet Roskilde Festival og Smukfest og har rejst verden rundt for at fortælle historier. Og om et par uger drager hun så til Hawaii, hvor hun skal deltage i en af verdens største street art-festivaler.

- Jeg elsker den frihed, der ligger i, at man kan lave projekter, man helt selv styrer. Det der med, at der ikke er nogen grænser for, hvad man kan finde på, siger hun.

I begyndelsen af februar tager Frida Stiil Vium til Hawaii, hvor hun skal deltage i en af verdens største street art-festivaler. Foto: Henrik Bo

Mere end bare smadr

For Frida Stiil Vium er det ikke nok, at malerierne "bare er ren smadr", som hun udtrykker det. Der skal være en fortælling - en ide - bag værkerne.

- De ting, jeg laver, skal give mening. Ikke kun for mig, men også for andre. Jeg vil gerne skabe en positiv forandring – fortælle nogle historier gennem mine værker – og når folk ser dem, må de gerne få noget at tænke over. I stedet for at folk bliver sure og løber efter mig, og at jeg får en bøde, lyder det grinende fra nordjyden, der er fra Nørresundby, hvor hun også bor i dag.

Og netop den lokale forankring - og det med at hjælpe spirende streetkunstnere på vej - fylder meget hos Frida Stiil Vium, der også har arbejdet meget med undervisning. Blandt andet hos Street Station, der er en del af Aalborg Ungdomsskole.

- Jeg vil rigtig gerne have min egen kunstskole, der kan gøre en forskel lokalt, siger hun.