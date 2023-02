For stor håndfuld: Men Lars overvejer særlig præmie

SVENDBORG:Det lykkedes ikke for den stærke nordjyde Lars Besand at slå verdensrekorden i logpress, da han søndag satte sig for at løfte en tungere træstamme over hovedet, end det nogensinde tidligere er gjort af et menneske, som vejer under 90 kilo.

Efter månedlange forberedelser hjemme i garagen foregik søndagens rekordforsøg i lokalerne hos Power Fitness i Svendborg. Her måtte Lars Besand efter flere knap så tunge løft som opvarmning opgive at få træstammen med rekordvægten 167,5 kilo over hovedet.

46-årige Lars Besand tog søndag livtag med en rekordtung træstamme - eller log, som det kaldes i fagsproget. Desværre måtte han se sig besejret. Foto: Jiri Thomas

Efter tre forgæves forsøg måtte den stærke nordjyde med tilnavnet "Happy Viking" opgive at blive verdens stærkeste i sin klasse.

- Jeg må leve med at være verdens tredjestærkeste, griner den 46-årige socialpædagog i bilen på vej hjem fra Fyn.

Under et opvarmende løft på 158 kilo kunne Lars Besand mærke problemer i sin hofte.

Derfra gik han direkte videre til det knap 10 kilo tungere rekordløft.

- Jeg gav det tre skud, men jeg må bare erkende, at i dag løb loggen af med sejren. Og der er en grund til, at det er en verdensrekord. Det er næsten dobbelt op på min kropsvægt, der skulle løftes over hovedet, indrømmer Lars Besand.

Han er i forvejen dansk rekordindehaver i disciplinen med løft på 160 kilo. Den rekord satte han i 2022, og det var også ved den lejlighed, han fik mod på at angribe verdensrekorden.

At det glippede søndag har ikke slukket drømmen.

- Overhovedet ikke. Jeg har lært en masse og fået nogle gode erfaringer, siger Lars Besand, som håber på, at han til efteråret kan tage til Svendborg og få fingre i den pokal, alle havde regnet med, han fik med hjem søndag.

Allerede nu er der dog udsigt til en helt anden præmie, når han og familien rammer hjemmet i Storvorde.

- Jeg overvejer noget så grandiøst som at åbne en flaske rødvin og tage et glas af det, griner Lars Besand.