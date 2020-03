Forårets store Hus & Have-messe i AKKC er aflyst

AALBORG:Som følge af corona-virussen og sundhedsmyndighedernes udmelding om risikoen for smitte ved større arrangementer aflyses forårets store Hus & Have-messe i Aalborg Kongres & Kultur Center, som skulle have fundet sted 27.-29. marts.

Det oplyser AKKC i en pressemeddelelse.

Da sundhedsmyndighederne i sidste uge meldte ud om smitterisikoen ved arrangementer med 1000 eller flere deltagere, valgte Aalborg Kongres & Kultur Center at tage bestik af situationen ved blandt andet at aflyse lørdagens store ståkoncert med de to 70’er-bands, Sweet og Slade.

For at dæmme yderligere op for den fortsatte smittefare har AKKC nu besluttet at aflyse dette års Forårsmesse, der skulle have løbet af stablen 27.-29. marts, da der er tale om en begivenhed, hvor flere tusinder deltager. Som et plaster på såret slår AKKC denne sommer, nærmere bestemt 28.-30. august, i stedet dørene op til en stor livsstilsmesse.

Administrerende direktør Nicolaj Holm oplyser, at der ikke er nogle aktiviteter i AKKC med over 500 deltagere i resten af marts måned.

Næste års udgave af Aalborg Kongres & Kultur Centers ordinære FORÅR Hus & Have-messe finder sted 12.-14. marts 2021.