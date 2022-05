Forbløffet over forsvundet spækhugger - her kan den være nu

NORDJYLLAND:Den har været erklæret døende adskillige gange - spækhuggeren i Limfjorden. Og da måger begyndte at hakke i den, så det ud til at blive en smertefuld slutning for det store havdyr.

Men pludselig livede spækhuggeren op og begyndte at svømme rundt, og nu er den helt forsvundet.

- Jeg tror, den er svømmet ud af fjorden, ud i Kattegat, siger vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen. Og tilføjer begejstret:

- Jeg er glædeligt overrasket. Det er et scenarie, vi ikke troede muligt.

Spækhugger Spækhuggeren er en tandhval af delfinfamilien - og er verdens største delfin. Dens latinske navn er Orcinus orca.

Spækhuggeren er et rovdyr, der godt kan angribe selv blåhvaler, når de jager i flok, men der har aldrig været rapporteret om angreb på mennesker fra spækhuggere i naturen.

Den findes i alle verdens have, og der har i de senere år været en del rapporteringer af spækhuggere i farvandet omkring Skagens Gren.

Hannerne kan blive op til 9,5 meter lange og veje op til seks tons, men hunnerne er lidt mindre og bliver op til 8,5 meter lange og kan nå en vægt på fem tons.

Spækhuggeren findes i tre typer hvis levevis er forskellige: Standflokke, vandreflokke og offshore. Wikipedia VIS MERE

Pludselig i hopla

Ivar Høst har fulgt spækhuggeren tæt, siden den første gang blev observeret i Limfjorden i starten af april og siden lå strandet på lavt vand, tilsyneladende døende.

Men nu ér den forsvundet fra fjorden. Det er Ivar Høst overbevist om:

- Den er væk, siger han.

Og konstaterer, at spækhuggeren overraskede alle, der troede, at den var ved at dø. Symboliseret ved rygfinnen, der hang slapt, og mågerne, der hakkede den til blods.

Onsdag var den som forvandlet - og i hopla.

Ny viden om spækhuggere

- Det var en fantastisk oplevelse. Den svømmede rundt i bedste velgående. Den svømmede også på ryggen og klaskede med halen, fortæller Ivar Høst.

Og rygfinnen stod ret op igen.

- Et rigtigt godt tegn, fastslår vildtkonsulenten.

Ud fra spækhuggerens adfærd onsdag vurderer han, at den jagtede føde - sild og hornfisk, som der er masser af i Limfjorden. Og da ingen har set den i fjorden siden onsdag aften, gætter han på, at den nu for alvor har fået samlet kræfter og er svømmet ud i Kattegat.

- Dens adfærd kan måske give os ny viden om spækhuggere, konkluderer Ivar Høst.