Forbud mod ophold i rockerklubhus forlænget

AALBORG: Bandidos-rockere må fortsat ikke komme i deres klubhus på Thomas Olesens Løkkens Vej 2 i Skalborg. Nordjyllands Politi har netop forlænget opholdsforbuddet med yderligere syv dage, så det gælder frem til 15. december.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Fire rocker-klubhuse i Jylland - heriblandt klubhuset i Aalborg - blev lukket 10. november. Her blev der i første omgang udstedt forbud mod at opholde sig på adresserne i 14 dage, men forbuddet er siden blev forlænget.

Rockerklubhusene blev lukket på grund af den verserende konflikt mellem Bandidos og Satudarah for at undgå, at klubhuset bliver mål for et angreb. Politiet har vurderet, at der stadig er en risiko, og derfor er opholdsforbuddet altså forlænget.

- Det er stadig borgernes tryghed og sikkerhed, der er i centrum for os, når vi i dag vælger at forlænge forbuddet mod ophold i klubhuset i endnu syv dage, siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Anders Uhrskov i pressemeddelelsen.

I forbindelse med forbuddet, har Nordjyllands Politi øget patruljeringen i området omkring rockerklubhuset i Skalborg.