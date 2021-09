Foreslår gratis busser til nye studerende

AALBORG:De aalborgensiske busser skal gøres mere tilgængelige for nye studerende. Det mener byrådsmedlem Daniel Borup (V), som - sammen med resten af partiets byrådsgruppe - tager forslaget med til torsdagens forhandlinger om Aalborg Kommunes nye budget.

- Aalborg tilvælges hvert år af tusindvis af unge som ny studieby, og vi vil gerne give dem en større tilknytning til hele kommunen. Og får de et gratis buskort, kan de bruge det til at tage på opdagelse i de fantastiske havnemiljøer og naturlandskaber, der findes udenfor Aalborg C, forklarer han.

Rent praktisk forestiller Venstre sig, at ordningen udformes som et såkaldt velkomst-buskort, der giver ret til to måneders fri bustransport i forbindelse med studiestart.

- Det kan godt være, at nogle vil argumentere med, at de studerende skal cykle. Og det gør de - mig bekendt også - når det er relevant. Men jeg kender mange, der aldrig nogensinde har været i Hals eller Hammer Bakker eller andre steder af de mange fantastiske steder udenfor bygrænsen, påpeger Daniel Borup.

Han tror derfor, at forslaget vil være et stort plus for hele kommunen og være med til at gøre flere steder attraktive og tilgængelige for nytilflyttede studerende.

- Det er lidt svært, at sige præcist, hvad det vil komme til at koste. Men vi regner med, at det vil være omkring to millioner kroner, og dem har vi fundet i det forslag, vi fremsætter i forbindelse med forligsforhandlingerne, siger Daniel Borup.

- Det er måske usædvanligt, at vi som borgerlige kommer med et forslag om gratis offentlig transport. Men som jeg ser det, er det ikke mange penge for noget, der både vil være en god service og til gavn og glæde for både de ny studerende og kommunen som helhed, slutter han.