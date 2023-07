Frustreret over udskudte kønsneutrale toiletter: - Det er, sagt på nordjysk, skide ærgerligt

AALBORG:Byrådspolitiker Tobias Bøgeskov (S) havde egentlig troet, at det ville være en formssag at få vedtaget.

Sidste udvalgsmøde i Klima- og Miljøudvalget inden sommerferien gik dog noget anderledes.

Forslaget om, at 10 toiletter i kommunale administrationsbygninger skulle have nye, kønsneutrale skilte, endte nemlig med at blive udskudt til senere behandling.

- Jeg synes, sagt på godt nordjysk, at det er skide ærgerligt, at punktet bliver udskudt. Det er en lille sag med en stor signalværdi, som viser, at vi i Aalborg Kommune gerne vil gå forrest for mangfoldigheden som kommuner som Aarhus, København og Odense.

Idéen til at indføre kønsneutrale toiletter i kommunale administrationsbygninger er opstået i Mangfoldighedsudvalget, hvor Tobias Bøgeskov er formand.

Efter godkendelse i Mangfoldighedsudvalget er sagen blevet givet videre til embedsværket, der har løbet forslaget igennem og sikret, at man kan gennemføre idéen. Det er embedsværket, der siden har indstillet forslaget til Klima- og Miljøudvalget, da det er Klima- og Miljøforvaltningen, der har ansvaret for kommunens bygninger.

Ifølge sagsbeskrivelsen forventes det, at udskiftningen af de 10 skilte vil løbe op i 5000 kroner.

Som en del af forslaget anbefaler Mangfoldighedsudvalget også, at man fremadrettet indfører kønsneutrale toiletter, når kommunale bygninger skal renoveres og moderniseres. Helt specifikt foreslår man, at den kønsangivende skiltning fjernes.

Det skulle ikke øge omkostningerne for fremtidige byggeprojekter.