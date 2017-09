Street food: Intet spor af rotten

AALBORG: Aalborg Street Food håber på at kunne slå dørene op for gæster allerede torsdag aften, efter at et rottebesøg i går førte til lukning af markedet.

Rotten blev spottet i køkkenhallen på Street Food Markedet.

Det oplyser medejer af Aalborg Street Food Morten Pedersen.

Street Food havde i går besøg af et rottebekæmpelsesfirma, fortæller han.

- De kom ind med hunde, og de kunne ikke finde spor af rotten. Det slutter så af med, at de tirsdag eftermiddag får lagt et sporingsmiddel ud - kartoffelmel - så man her til morgen kunne tjekke om der var nogen spor efter rotten. Det viser sig, at det var der ikke, hvilket vi selvfølgelig er glade for, for så må vi lige nu konkludere, at rotten har forladt bygningen, siger Morten Pedersen.

Lukket onsdag

Morten Pedersen frygter ikke at miste kunder på grund af, at der har været en rotte.

- Hvis man bliver væk på grund af en rotte, er man måske en lille smule naiv, fordi der er rotter overalt, specielt når det har med fødevarer at gøre. Det nemmeste havde været at vende det blinde øje til og lade som ingenting. Men det værste ville være, hvis den rotte var der igen, når vi åbnede markedet, og det blev opdaget, så ville vi først have et problem. Vi vælger at være åbne og ærlige overfor alle, og så tror jeg nok folk skal komme igen, siger Morten Pedersen.

Street Food holder lukket hele onsdag. Og der bliver endnu engang lagt kartoffelmel ud. Torsdag morgen kommer rottebekæmpelsesfirmaet så igen og laver en status.

Det er fødevarestyrelsen, som skal give sin tilladelse, hvis Street Food skal kunne åbne torsdag aften igen.