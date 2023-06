Forhenværende bankdirektør bag vildt haveprojekt

HUNE:Stierne i haven er opbygget efter samme skabelon, som gaderne i Rom og Venedig.

De snor sig konstant, så nysgerrigheden drager en rundt for at se, hvad der gemmer sig bag det næste hjørne.

Der er tænkt store tanker i Haven i Hune, og overalt er der små kroge, bassiner og blomster i mange niveauer, som gør det til en intim oplevelse at færdes på de velfriserede stier.

Det er en af grundene til, at haveentusiaster i årevis er valfartet til Hune for at se Anne Justs Have.

Men efter at parret bag haven, Anne Just og Claus Bonderup, begge er gået bort, skal der ske noget, hvis haven og stedet skal bevares for eftertiden.

Og manden, der skal få det til at ske, er ikke havemand, men bankmand.

Nye attraktioner

Erik Kolind Nielsen hilser høfligt på os, da han byder velkommen i havens nye velkomstcenter.

En helt ny bygning, hvor gæster kan købe kopier af Anne Justs malerier, dækkeservietter og havebøger med som en souvenir.

- Det er nødvendigt, hvis vi skal overleve på sigt, at vi hele tiden udvikler os, siger Erik Kolind Nielsen, mens han viser os rundt i haven.

Indenfor det seneste år er der udover velkomstcentret også bygget en overdækning over kaffehaven, så man kan drikke kaffe i regnvejr, samt flere værelser til overnattende gæster.

Anne Justs og Claus Bonderups hjem er nu også åbnet for turister. Huset er tegnet af Claus Bonderup, som også har samlet en del udstoppede dyr, som kan ses i hjemmet. Blandt andet en løve og en giraf. Foto: Henrik Bo

Fra bankmand til havemand

I dag er Erik Kolind Nielsen formand for bestyrelsen af Fonden til Bevarelse af Anne Justs Have, men da han første gang stiftede bekendtskab med haven, var det i en helt anden rolle.

Dengang for mere end tyve år siden, var han bankmand og ven med ægteparret. Hans økonomiske kompetencer passede godt sammen med det idérige ægtepar, og med tiden blev han involveret i driften af haven.

Efter at Claus Bonderup gik bort sidste år, har Erik stået med ansvaret for at sikre bevarelsen af haven i fremtiden.

Og det er ikke en opgave, han tager let på.

Ny type turister

I øjeblikket er det - måske naturligt nok - haveinteresserede, der udgør langt størstedelen af gæsterne i Anne Justs Have.

Men ifølge Erik Kolind Nielsen kommer det til at ændre sig i fremtiden.

Det danske klima sætter nemlig naturlige begrænsninger for, hvornår på året haven er et besøg værd, og skal indtægterne hæves, skal der tænkes i nye baner for at lokke besøgende til i efterårs- og vintermånederne.

Og her vil Erik Kolind Nielsen satse på Claus Bonderups verdenskendte arkitektur. Han er blandt andet kendt for at have tegnet Arctic Museum i Rovaniemi på polarcirklen i Finland.

Bonderup har tegnet parrets private hjem i haven, som også er åbent for besøgende, og Anne Justs atelier.

- Det er blomster, der trækker folk til i dag, men i fremtiden skal det også være arkitekturen. Henning Larsens og Poul Kjærholms huse kan tiltrække turister, og vi skal have Claus' ind i det selskab, siger Erik Kolind Nielsen.

Anne Justs atelier er tegnet af Claus Bonderup. Det samme er den hvide lampe i loftet. Vinduerne vender mod nord, så lyset er optimalt at male i. Foto: Henrik Bo

Det store dilemma

Det vil kræve en del investeringer, hvis arkitekturen i haven skal være værd at rejse efter, og derfor er Erik Kolind Nielsen lige nu i dialog med Real Dania om medfinansiering af udviklingsplanerne.

- Vi er i gang med at lave en masterplan, som skal være færdig i løbet af 2024. Vi har nogle bygninger, som vi lejer ud til overnattende gæster, som ikke er i samme stil som Claus' arkitektur. Det skal vi have ændret, siger Erik Kolind Nielsen.

Det betyder, at haven sandsynligvis er nødt til at rive bygningerne ned og bygge en del op helt forfra.

Men det er ikke den største ændring, der er på tegnebrættet. Også havens navn kan vise sig at være en udfordring.

Navnet Anne Justs Have er kendt, men det rummer ingen henvisninger til Claus Bonderups arkitektur, så lige nu overvejer bestyrelsen, om en navneændring kan være nødvendig.

- Det er i hvert fald noget af det, vi drøfter i øjeblikket, siger Erik Kolind Nielsen.

Men han er også klar over, at det er en svær balancegang, for navnet er kendt i havekredse, og haveturisterne skal gerne fortsætte med at komme til Hune.

Derfor går det ikke at ændre navnet fuldstændig.

- Men vi kan heller ikke have to brands, siger Erik Kolind Nielsen.

Anne Justs Have strækker sig over fire parcelhusgrunde. I et gammelt parcelhus er der i dag fem værelser til overnattende gæster. Det skal sandsynligvis rives ned, fordi det ikke passer med arkitekturen i resten af haven. Foto: Henrik Bo

Skal tjene flere penge

Fonden har i dag et lille overskud. Men det er ikke nok, hvis man vil sikre haven i flere generationer fremover.

Erik, der har ansvaret for haven, får nemlig ingen løn. Noget som en ny direktør måske vil have sværere ved at acceptere.

Derfor skal indtægterne hæves, og det kan man ifølge Erik Kolind Nielsen kun gøre på én måde.

- Vi skal hæve niveauet. Det er hele essensen. Vi skal en tak længere op og skabe en endnu større oplevelse, så vi kan blive en større attraktion med endnu mere tiltrækningskraft, siger han.

Anne Justs Have får i dag besøg af omkring 12.000 turister om året. Derudover er der mellem 1200 og 1400 overnattende gæster.