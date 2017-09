Forlig i slagsmål om Nordkraft

Det har vist sig at være en dyr fornøjelse, at Aalborg Kommune i 2011 besluttede at anlægge voldgiftssag mod Cubo Arkitekterne for merudgifter i forbindelse med ombygningen af Nordkraft.

Dengang blev kommunens tab og erstatningskravet opgjort til 13,5 mio. kr. på baggrund af en granskning fra en uvildig revisor.

Men nu har parterne indgået et forlig i sagen på 250.000 kr. i kommunens favør. Problemet er bare, at der på nuværende tidspunkt har været omkostninger på 2,95 millioner kr. til advokat, bygherrerådgiver og voldgiftssag. Derfor hænger kommunekassen nu på en ekstraregning på 2,7 mio. kr.

- Man kan sige, at det peger vores vej, og det er det mest positive, jeg kan sige i den her sag. Vi har heldigvis kunnet få nogle midler hjem, og det viser jo, at vi havde ret i, at der var noget at komme efter.

Men det er selvfølgelig ærgerligt, at den har taget så lang tid, og det er selvfølgelig ærgerligt, at vi er så langt fra det beløb, som man i første omgang for år tilbage forventede, at man kunne få, siger rådmand for kultur og sundhed Mads Duedahl (V).

Tilfredse arkitekter

Hos Cubo Arkitekter er indehaver Lars Juel Thiis glad for, at sagen nu er slut.

- Først og fremmest er vi jo glade for, at sagen har fået en afslutning. Det har været et lidt kedeligt efterspil på en byggesag, hvor der ellers er opstået et Nordkraft, som alle er glade for, og som fungerer godt, siger Lars Juel Thiis.