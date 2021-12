Forsinkelse kan trække ud: Plusbus-udbud skal dog ikke nødvendigvis gå om

AALBORG:Beboere langs den kommende Plusbus-strækning på Sohngårdsholmsvej i Aalborg må væbne sig med tålmodighed. Selvom arbejdet ligger stille, fordi entreprenørfirmaet Barslund er gået konkurs, er der nemlig ikke noget, der tyder på, at det genoptages lige med det samme.

Det fortæller projektchef Niels Bresemann Jensen fra Aalborg Kommune, der netop har fået besked på, at konkursboet har kastet håndklædet i ringen i forhold til at færdiggøre arbejdet selv.

- Vi er der, hvor konkursboet har udtrykt ønske om at indgå aftale med os om, at vi gør arbejdet færdigt. Og det vil sige, at vi skal ud og finde nogle nye, der kan påtage sig opgaven, forklarer han.

Udover Sohngårdsholmsvej-strækningen, der kun er halvt færdig, og som derfor udgør et arbejde til 14 - 15 mio. kroner, har konkursen også ramt en kortere strækning på Kastetvej i Aalborgs Vestby. Men her er der kun tale om anlæg for et par 100.000 kroner, så det er ikke nær så omfattende en problemstilling.

- Nu skal vi lige have sat os ind i regelsættet i forhold til, hvem vi må have lov at kigge på, og om vi kan gøre brug af nogen af dem, der kom med bud på den oprindelige entreprise, siger han.

Det er med andre ord ikke sikkert, at licitationen på arbejdet skal gå om. Men skal den det, kan det nemt komme til at trække i langdrag, og derfor har Niels Bresemann også svært ved at komme med et bud på, om det kommer til at tage måneder eller dage, inden arbejdet genoptages.

- Der er jo noget papirarbejde i det her, og hvor hurtigt det kan gennemføres er ikke noget, jeg har den store erfaring med, siger han.

- Vi ønsker selvfølgelig at komme i gang igen så hurtigt som muligt, men det er det, vi skal blive lidt klogere på i løbet af det kommende dage, tilføjer han.

Grafik: Jette Klokkerholm

Kastetvej-strækningen er så langt fremme, at det ikke er utænkeligt, at Aalborg Kommune vælger en anden løsning, for den del af de arbejdet, Barslund har efterladt sig. Og når de pågældende strækninger er færdige, går man i gang med udbud på fem nye strækninger, hvor der skal graves og anlægges særskilte baner til Plusbussen, der gerne skulle være helt færdige i 2023.

- Lige nu skal beboerne på Sohngårdsholmsvej nok væbne sig med lidt tålmodighed. Jeg ved godt, det kan være lidt svært i denne tid, og det kan jeg godt forstå. Men lige så snart vi har noget konkret, melder vi selvfølgelig ud, understreger Niels Bresemann.

Barslund er en af de største jordentreprenører i Danmark, der har omkring 470 ansatte og en omsætning på omkring 900 mio. kroner. Selskabet har udover Plusbus arbejdet på mange af de store infrastrukturprojekter i Danmark som letbanerne i Aarhus, Odense og København.