Forsinket jubilæum: Nu skal befrielsen fejres i Aalborg

AALBORG: Planerne om at fejre 75 års jubilæet for befrielsen i 1945 flere steder i Nordjylland måtte sidste år aflyses på grund af corona. Men nu er arrangørerne, der blandt andre tæller Aalborg Kommune , Aalborg Stift og TV2 Nord, klar til at gøre et nyt forsøg.

Det sker fredag 4. maj, hvor der både vil være en frihedsgudstjeneste i Budolifi Kirke og en koncert i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Her optræder Lars Lilholt, Pernille Rosendahl, Mattias Kolstrup, Shaka Loveless og Klarup Pigekor, og aftenen kommer også til at byde på alsang, taler og hilsner fra nær og fjern.

- De to arrangementer fejrer den frihed, vi nyder i dag, efter modige danskere turde tage kampen op mod mørke kræfter under Anden Verdenskrig. Det er en fejring af vores demokrati, frihed og fællesskab, og der skal være plads til både eftertænksomhed, glæde og stolthed, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), som er med i styregruppen, til en pressemeddelelse.

Gruppen har været nødt til at gentænke planerne for fejringen, der oprindeligt lød på en stor udendørs folkefest og arrangementer i hele regionen, så nu er det hele kogt sammen til et arrangement, der kan afvikles på sikker vis - uanset coronarestriktionernes omfang til den tid.

- Coronakrisen bliver omtalt som den største globale krise siden Anden Verdenskrig. Mange danskere har nu på egen krop oplevet at få lagt bånd på deres frihed, blandt andet ved forsamlingsforbud og ved at være tvunget til at blive hjemme i lange perioder. I det lys kommer frihedsfesten til at blive en fejring, der trækker tråde til Anden Verdenskrig såvel som til den begrænsning af vores frihed, som coronaen har været det seneste år, siger Kastrup-Larsen.

Selv om det ikke bliver muligt at samle flere tusinde til en folkefest, så bliver det alligevel muligt for alle nordjyder at deltage i frihedsfestens arrangementer, da både frihedsgudstjenesten og festaftenen i AKKC tv-transmitteres på TV2 Nord og Facebook.