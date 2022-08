Forsker overrasket: Er endt på Ukraines sorte liste

- Jeg er ikke bange, for jeg har ikke handlet forkert. Jeg er heller ikke bange, men jeg er ked af det. For det er skadeligt, at de på den måde forsøger at lukke munden på frie forskere.

Sådan siger Xing Li - professor og de seneste ti år tilknyttet Aalborg Universitets Institut for Politik og Samfund - som en kommentar til, at han er blevet sortlistet af de ukrainske myndigheder.

Ukraines Center for Modvirkning af Desinformation - en del af landets nationale sikkerhedsråd - kalder Xing Li og en række andre for pro-russiske og anklager dem for at bakke op om den russiske fortælling om krigen.

I alt står der 72 navne på listen, og mange af dem er betydeligt mere kendte end den aalborgensiske professor.

Mest prominente navn er den amerikanske, republikanske senator, Rand Paul, der i senatet har blokeret for en amerikansk hjælpepakke på 40 milliarder dollar til Ukraine. Men også to tidligere franske præsidentkandidater er anført sammen med en række forskere fra hele verden.

Men Xing Li afviser blankt, at han skulle være være hverken pro-russisk eller på nogen måde støtte den russiske invasion af Ukraine.

Præcist hvorfor han er endt på listen er uvist, men årsagen kan være hans udtalelser på et videoseminar arrangeret af den politiske tænketank Schiller Instituttet i København.

På seminaret, der handlede om den aktuelle sikkerhedspolitiske struktur i verden og fandt sted sidst i maj, sagde Xing Li blandt andet, at udvidelsen af forsvarsalliancen Nato kan have været en afgørende faktor for, at Rusland gik ind i Ukraine, og at den blokbaserede sikkerhedspolitik ikke er holdbar i længden.

Han sagde også, at sanktioner mod styret i Moskva ikke virker efter hensigten - at de rammer hårdere i Vesten, end de gør i Rusland.

- Det er udtalelser, der er baseret på forskning og ikke på politisk overbevisning. Længe før krigen i Ukraine var vi mange forskere, der stillede spørgsmål ved den blokbaserede sikkerhedspolitik, og når jeg tvivler på sanktionernes effekt, er det også på baggrund af forskning, siger Xing Li.

Han blev temmelig overrasket, da han fandt ud af, at hans navn figurerede på listen. De ukrainske myndigheder lagde den online 15. juli, men Li Xing fandt først ud af det omtrent en uge senere, da en af hans venner i Kina så listen, og gav Xing Li besked.

- Jeg har boet i Danmark i mange år, og en af de værdier, jeg sætter højest, er ytringsfriheden og retten til fri forskning. Hvis det nu havde været den kinesiske regering, der havde lavet en lignede liste, var den helt sikkert blev fordømt af politikere, men fordi det er Ukraine, er jeg ikke sikker på, at der sker mere, siger Xing Li.

Hvilke konsekvenser det måtte have at stå på Ukraines sorte liste er uklart - på hjemmesiden fremgår det ikke, og det er ikke lykkedes at få fat i Center for Modvirkning af Desinformation.

På Aalborg Universitet giver Ukraines sortlistning af Xing Li ikke anledning til at tvivle på professorens evner eller intentioner i forhold til at udtale sig om konflikten.

Så længe professorens udtalelser er baseret på videnskabeligt arbejde og ikke på personlige holdninger, er det vigtigt at kunne sige, hvad man mener, lyder det fra rektor Per Michael Johansen.

- Selvom det er en meget uheldig og forfærdelig konflikt i Ukraine, skal det jo ikke bremse forskerne i at kunne fremføre de forskningsresultater, de har skabt på et forskningsfagligt grundlag, siger han til DR.