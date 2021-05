Politiet: Derfor kan vi ikke afspærre Jomfru Ane Gade

AALBORG:Der bliver ikke coronapas-kontrol for at komme i Jomfru Ane Gade og feste.

Det har politiets jurister slået fast, efter at restauratør Henrik Foget Jensen har foreslået, at Nordjyllands Politi i samarbejde med restauratørerne kunne etablere en adgangskontrol til gaden for at dæmme op for den stigende smitte i Aalborg.

Men vurderingen er altså, at der ikke er lovgrundlag til at indføre sådan en kontrol.

- Vi var som udgangspunkt positivt indstillet over for det forslag om afspærring og samlet kontrol, som Henrik Foget Jensen (restauratør i Jomfru Ane Gade/red.) har stillet. Det er en praktisk løsning, og vi kan godt se problematikken i, at gæster med og uden coronapas i øjeblikket kan blande sig med hinanden, udtaler vicepolitiinspektør Henrik Skals, Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

– Men som politimyndighed skal vi først og fremmest sikre os, at lovgrundlaget er til stede, når vi griber ind i borgernes bevægelsesfrihed. Det har vi undersøgt grundigt nu, og vores vurdering er, at vi ikke har hjemmel til at lave sådan en løsning.

Forslaget om coronapas-kontrol i Gaden var et af de centrale spørgsmål, da Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og restauratøren fra Jomfru Ane Gade fredag holdt pressemøde omkring det høje smittetal i Aalborg - særligt blandt de unge.

Mere corona-tilsyn i gaden

Smittetallet er nemlig så højt, at der ikke skal meget til, før man må lukket alt ned igen.

Derfor vil politiet, i samarbejde med kommunen og restauratørerne, nu forsøge at dæmme op for smitten på andre måder og forhindre nedlukninger.

- Vi har alle de værktøjer i brug, som vi med loven i hånden kan gøre brug af for at bidrage til at bremse smitten. Vi patruljerer og fører tilsyn i hele Nordjylland for at sikre, at forsamlingsforbuddet overholdes. Og særligt i et hotspot-område som Jomfru Ane Gade er vi massivt tilstede. Bliver det nødvendigt, kan vi udstede et opholdsforbud, siger Henrik Skals.

Nordjyllands Politi har tidligere givet påbud til restauratører for ikke at overholde corona-restriktionerne, og i den kommende tid vil man intensivere kontrollen i Aalborgs festgade – herunder om restauratørerne sørger for at kontrollere gæsternes coronapas.