Forslag skal øge trygheden: Lad busser rulle tidligere ud i weekenden

AALBORG:Formand for Nordjyllands Trafikselskab (NT) Søren Kusk, som også er medlem af byrådet i Aalborg for Socialdemokratiet, er klar med en række konkrete forslag, der skal gøre det tryggere og nemmere for unge at komme hjem fra byen sent om natten og tidligt om morgenen.

Forslagene kommer efter de tragiske begivenheder, der førte til, at den 22-årige Mia Skadhauge Stevn og den 21-årige Oliver Ilbæk Lund mistede livet, og ifølge Søren Kusk er det derfor vigtigt, at alle sten vendes for at finde det, der skal til for at undgå lignende sager i fremtiden.

- Vi skal have nogle forskellige forslag til, hvordan vi kan skabe en bedre tryghed i byen. Og når de så er kommet ind, skal vi så kigge på, hvad det er der virker, og hvad der ikke virker, siger han.

Kusk er netop tiltrådt som formand for NT, og det er i den forbindelse han mener, der er behov for at kigge på antallet af busser om natten og tidligt om morgen.

- Det er jo sådan, at bybusserne i Aalborg først starter med at køre 7.30 i weekenden, og dem kunne man rykke frem til 06 som på en normal hverdag. For det vil betyde, at bybusserne kunne tage nogen af de unge mennesker med, som er på vej hjem fra byen på det tidspunkt. Og samtidig vil der også være nogen, som skal på arbejde tidligt om morgenen i weekenden, der vil kunne få glæde af det, så det bliver en serviceforbedring for alle, forklarer han.

Aalborg Kommune og det samarbejde mellem politi, kommune og andre aktører, der hedder Tryg Aalborg, er allerede ved at se på andre forslag, som skal gøre det tryggere at færdes i nattelivet. For eksempel tissestationer og hegn på havnefronten samt et nyt sanitetslokale i Jomfru Anegade, og derfor har rådmand for klima og energi, Per Clausen (EL), som også har ansvaret for kommunens kollektive trafik, tidligere udtalt, at han gerne vil være med til at se på, om der er behov for flere natbusser.

- Det er helt klart nogle af de ting, vi skal have snakket om. For vi er godt klar over, at hvis vi skal sætte sådan et tiltag i gang, så er der også noget økonomi i det for kommunen, tilføjer Søren Kusk.

Det vil være oplagt, at alle natbusser stoppested det samme sted. For eksempel har på Vesterbro, mener Søren Kusk. Arkivfoto: Martin Damgård

Af samme grund foreslår han også, at man starter med en prøveperiode, så man kan se, om tiltaget bliver brugt i tilstrækkeligt omfang.

- Hvis ikke tingene virker, skal vi selvfølgelig ikke sætte det i værk. Og jeg kan jo ikke sætte det i gang som NT-formand- jeg kan kun foreslå det, og så er det Aalborg Kommune og byrådet, der skal beslutte sig til, om det er noget de vil investere i. Eventuelt som af del af et nyt budgetforlig.

Prisen for at starte buskørslen tidligere lørdag og søndag kender Søren Kusk derfor heller ikke. Men det handler i givet fald kun om drift og løn til chaufførerne, da busserne findes i forvejen.

- Men jeg har også et andet forslag, der ikke vil koste alverden, og det er, at natbusserne skal samles et sted i Aalborg, så det bliver lettere for de unge mennesker at finde dem. For som det er i dag holder de jo mange forskellige steder, og for mig at se, ville det være mere naturligt, at de alle sammen stoppede samme sted. For eksempel på Vesterbro, der både ligger tæt på Jomfru Anegade, og hvor der er plads til at holde i begge retninger - både sydgående og nordgående, forklarer han.

- Samtidig er der også tale om et område, hvor der normalt er flere mennesker, og det vil måske også give en større tryghed, tilføjer han.