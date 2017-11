Forsøg: Varme hentes fra grundvandet

AALBORG: På sigt kan forbrugerne ved Farstrup-Kølby Kraftvarmeværk få deres varme fra grundvandet frem for naturgas.

Det er i hvert fald tanken bag et et forsøgsprojekt med indvinding af fjernvarme fra grundvand. Det skal ske ved at etablere et eldrevet varmepumpeanlæg til indvinding af varme fra grundvand.

Projektet på værket, som Aalborg Varme A/S overtog i 2009, har fået tilsagn om anlægsstøtte fra Energistyrelsens demonstrationsprogram for store varmepumper. Og på baggrund af prøve- og forundersøgelsesboringer har Aalborg Varme anmodet om igangsætning af en egentlig miljøvurderingsproces (VVM).

Hele miljø- og energiudvalget i Aalborg Kommune er inhabilt i sagen, da medlemmerne også er medlem af bestyrelsen for Aalborg Varme A/S. Derfor bliver by og landskabsudvalget nødt til at behandle spørgsmålet om en igangsætning af miljøvurderingsprocessen.

Miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL) kan dog godt sige noget om projektet som bestyrelsesformand hos ansøger Aalborg Varme A/S:

- Det er noget med simpelthen at bruge noget vand og varme det op igennem en varmepumpe, som er enormt energieffektivt, og så bruge det til fjernvarme og levere det tilbage til grundvandet, siger Lasse P. N. Olsen.

Nu skal man i gang med nærmere forundersøgelser.