Forsøg skal give dig mulighed for at klunse i Aalborg

AALBORG:Nu bliver der måske snart mulighed for dig at klunse genbrugsting i kommunalt regi, i stedet for at tingene ender på bunden af en container.

I hvert fald er det et budgetønske i miljø- og energiudvalget, at der skal afsættes penge til et forsøg med sortering og drift af affald til direkte genbrug i tætbyen. Det er meningen, at forsøget skal danne grundlag for en lignende permanent funktion på alle kommunens genbrugspladser, hvor borgerne kan bytte genbrugsvarer.

Mere direkte genbrug

- Der er flere gange ytret ønske om, at man fik etableret noget, hvor man fik lidt mere direkte genbrug med involvering af borgerne. Vi kunne godt tænke os at rulle det ud i Aalborg, men vi kunne godt tænke os at afprøve det i mindre skala for at se, hvilke muligheder og udfordringer, som det giver. Vi synes det der med at inddrage borgerne i direkte genbrug kan have en god effekt, siger fungerende miljø- og energirådmand Per Clausen (EL).

Positive erfaringer

Han peger på, at man kan bruge positive erfaringer fra andre kommuner.

Nordjyske har tidligere nævnt genbrugsstationen Reuse, som Aarhus Kommune åbnede tilbage i 2015. På Reuse kan borgerne aflevere og finde ting og sager, som man kan tage med hjem helt gratis.

Aarhusianerne kan stort set aflevere og hente alt, der kan genbruges direkte undtaget er dog bl.a. hårde hvidevarer og elektronik, der indeholder persondata. AffaldVarme Aarhus har tidligere vurderet, at op mod 70 procent af de ting, der bliver afleveret på Reuse får et nyt hjem.

I Aalborg ser Per Clausen flere fordele ved, at borgerne kan bytte ting.

En nem måde

- Det er noget, som folk har efterspurgt, og vi tror også, at det kan skabe et større engagement hos borgerne i forhold til at sikre genbrug og genanvendelse. Det er også en nem og ikke bureaukratisk måde og få udvekslet de ting, som man ikke har brug for mere, og som andre så kan overtage. På den måde får man noget genbrug uden noget stort set-up og investering af mange penge, siger rådmanden.

Forsøget skal også kaste lys over de praktiske udfordringer.

- Vi skal selvfølgelig have styr på det, så ting skal fjernes, hvis der ikke er nogen, der bruger dem, så derfor skal der selvfølgelig laves et setup omkring dem. Vi vil lave en plan for det og prøve det i praksis. Hvis man ikke prøver noget nyt, så sker der heller aldrig nogen fornyelse, så jeg synes, at det er en rigtig god ide.

Miljøfordel

Udover at brugte ting kan finde nye ejere, er der også en anden miljøfordel.

I dag kan man på genbrugspladserne stille ting i et genbrugstelt, hvis man mener, at andre kan få gavn af tingene. Tingene herfra bliver afhentet og fragtet til velgørende genbrugsbutikker.

- Det er en god og udmærket ordning, men det her handler også om at få de her ting tættere på folk, så de ikke skal transportere tingene meget langt.

Nærgenbrugspladser

Samtidig er det også en del af budgetønsket på i alt 1,3 mio. kr., at der i 2022 skal etableres et forsøg med to ubemandede nærgenbrugspladser i tætbyen.

- Det kan af indlysende grunde ikke blive kæmpe stort, så det er med at finde de rigtige steder, hvor man kan lave et samarbejde med de beboere eller ejere af boligerne i området om, hvordan vi kan få det her indrettet.

Han ser flere fordel ved ordningen.

- Vi vil afprøve om det her ikke kan lade sig gøre , om det her ikke kan gøre det lidt lettere for folk, der bor i de tætte byområder at kunne komme af med nogle af deres ting uden, at de skal i gang med at fremskaffe en bil og alt muligt andet. Det er sådan set det, som det handler om.

Placering

Hvor man kan etablere nærgenbrugspladser og byttestationer, ved man endnu ikke.

- Det ved vi faktisk ikke endnu. Men meningen er, at der senere i år kommer et forslag til en samlet affaldsplan, og der kommer det til at indgå.

Forsøget med nærgenbrugspladser skal også danne grundlag for en permanent løsning.