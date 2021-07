Forsøgte at køre mand ned: Tre mænd fængslet for grov vold

AALBORG:Tre personer fra det kriminelle miljø er blevet varetægtsfængslet fire uger, sigtet efter paragraf 245 i straffeloven - det er paragraffen om grov vold - for blandt andet at have forsøgt at køre en anden person ned på Boulevarden onsdag eftermiddag.

Det bekræfter anklager Eva Madsen overfor Nordjyske.

Fængslingen af de tre skete i et grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Aalborg

Sigtelsen mod de tre, hvoraf den yngste var blot 17 år gammel, bestod i tre forhold:

For det første forsøget på med en knallert at køre en mand ned - her var kun den ene af de tre sigtet - for det andet et forsøg på at stikke den angrebne ned med en kniv, og for det tredje overtrædelse af knivloven.

Alle de tre sigtede nægtede sig skyldige i sigtelserne.

Episoden var et sammenstød mellem personer fra to kriminelle grupperinger i Aalborg, og det udløste en større politiindsats i det centrale Aalborg, hvor gader blev spærret af og kampklædte betjente var synlige i gaderne.

Flere vidner så nemlig knallerten forsøge at køre manden ned, og bagefter blev der kastet sten mod knallerten.

Politiet rykkede talstærkt ud, og standsede en bilen med en knust rude. Og da betjentene var i gang med at anholdte tre personer i bilen, hørte både betjente og vidner en række knald, der kunne lyde som skud.

Med hjælp fra vidner, fandt man hurtigt frem til en lejlighed i Aalborg Midtby, hvor yderligere tre personer blev anholdt.

Det viste sig dog, at der ikke var tale om skarpe skud, men at det var en gaspistol, der var blevet affyret.

De øvrige tre anholdte er blevet løsladt, men er fortsat sigtet.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og politiet har ingen yderligere informationer om selve sagens detaljer af hensynet til den igangværende efterforskning.

- Vi vil dog gerne understrege, at slagsmål og lignende i det offentlige rum er helt uacceptabelt. Det sætter vi massivt ind over for, og efterforskningen i sagen fortsætter, siger lederen af efterforskningen, politikommissær Lene Mikel, der i øvrigt har ros til de mange borgere, der i løbet af i går hjalp politiet:

- Vi fik mange gode informationer fra borgerne, der hver for sig er er gode bidrag til sagens fulde belysning. Det vil vi gerne sige offentligheden tak for.

I forbindelse med varetægtsfængslingen udbad de tre sig betænkningstid i forhold til at kære fængslingen til landsretten.