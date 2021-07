Forsøgte at stikke mand ned gennem bilrude: Nu er han dømt

AALBORG:En 29-årig mand fra Aalborg er i dag ved Retten i Aalborg blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel blandt andet for forsøg på vold.

Manden forsøgte i februar sidste år at stikke en anden mand ned udenfor en tankstation i Nørresundby. Den anden mand sad i sin bil, hvor den dømte stak en 20 centimeter lang kniv ind gennem vinduet og forsøgte at ramme ham.

Han missede dog, og begge mænd stak af fra stedet, hvorefter den 29-årige, som på daværende tidspunkt var 28 år, blev anholdt og varetægtsfængslet.

Det fortæller Frederik B. Nielsen, som er anklager ved Nordjyllands Politi.

Manden blev i april måned løsladt fra varetægtsfængslingen.

Den 29-årige blev desuden dømt for en række andre forhold, blandt andet at have kørt gentagende gange, selvom han ikke havde kørekort.

- Han erkendte en stor del af forholdene i retten, siger Frederik B. Nielsen.

Manden er tidligere dømt for vold. Han fik en advarsel om udvisning, og fik konfiskeret sin bil.