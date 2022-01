Forsøgte at stjæle cigaretter i Netto og flygtede - truede forfølger med kniv

AALBORG:En mand midt i tyverne er torsdag formiddag blevet anholdt i forbindelse med et røverilignende forhold, som udspillede sig, efter manden forsøgte at stjæle cigaretter fra Netto på Hadsundvej.

Tyveriet blev nemlig opdaget af en person, som anmeldte ham til politiet klokken 10.30.

I første omgang forsøgte vedkommende selv at løbe tyven op, hvilket fik ham til at vende sig om og true anmelderen med en kniv, fortæller vagtchef Thomas Ottesen, Nordjyllands Politi.

Politiet sendte flere hundepatruljer til området for at lede efter tyven, og det lykkedes da også efter tre kvarter at opstøve ham i kvarteret, hvor han havde forsøgt at gemme sig for politiet.

- Han blev anholdt helt uden dramatik, og han skal nu afhøres, fortæller vagtchefen.

Det er uvist, om manden senere skal fremstilles i grundlovsforhør.