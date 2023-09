Forsvandt din varme også? Her er forklaringen

Selvom uvejret over Nordjylland kun varede ganske kort, nåede det alligevel at få konsekvenser for mange borgere i Aalborg Kommune.

I forbindelse med uvejret meldte Aalborg Forsyning nemlig om varmeafbrydelse i stort set hele forsyningsområdet, som de forventede ville vare frem til mandag ved midnatstid. Det skrev Aalborg Forsyning på deres hjemmeside.

- Det er det her tordenvejr og de lynnedslag, der har været, der er gået i vores styringer på vores forskellige pumpestationer, fortæller teamleder for de vagtgående ved Aalborg Forsyning, Christian Engstrøm Jensen, til Nordjyske.

- Det giver selvfølgelig nogle driftsforstyrrelser i hele systemet, tilføjer han.

Ved hjælp af ekstra indkaldt mandskab fik forsyningsselskabet dog hurtigt varmen op at køre igen, og mandag aften ved 19-tiden kunne teamlederen fortælle, at meldingen om varmeafbrydelsen er afblæst.

- Vi har stort set udbedret alle skader, siger Christian Engstrøm Jensen.

- Store dele af Aalborg er med igen. Det er kun nogle få, der ikke er, hvis der overhovedet er nogen, siger Christian Engstrøm Jensen, som glæder sig over, at varmeafbrydelsen i det mindste skete på en varm efterårsdag og ikke en frostkold vinterdag.

Han forklarer, at forsyningsselskabets pumpestationer skal tilses manuelt, når der opstår skader. De kan altså ikke bare startes igen via en computer.

- Det er derfor, det tager noget tid at komme i gang efter sådan en omgang, siger teamlederen.