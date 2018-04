Forsvarer i OW Bunker-sag: Principiel juridisk uenighed med anklagemyndigheden

AALBORG: - Der er en principiel juridisk uenighed mellem os og anklagemyndigheden.

Sådan sagde den ene af Lars Møllers to forsvarere, advokat Anders Nemeth, på førstedagen af straffesagen mod konkursramte OW Bunkers tidligere Singapore-chef.

Her er Lars Møller tiltalt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed over for OW Bunker-selskabet Dynamic Oil Trading.

Men bestemmelsen om mandatsvig passer ikke på de handlinger, som Lars Møller er tiltalt for, mener Anders Nemeth.

- En formueforbrydelse som mandatsvig forudsætter, at der ingen upside er for den forurettede, i dette tilfælde altså Dynamic Oil Trading, ved de handlinger, som tiltalte har foretaget. Den betragtning passer ikke på Dynamic Oil Trading, som jo netop blev stiftet med en bevidst høj risikoprofil. Lars Møllers handlinger kan bedst anskues som kommercielle, risikofyldte handlinger, mente Anders Nemeth.

- Et selskab har ret til at vælge en høj risikoprofil, men tiltalen mod Lars Møller bygger jo på, at Lars Møller ikke havde kompetencen til at træffe beslutningen om en stor og risikofyldt kreditgivning, svarede specialanklager Marie Tullin.

Modsat forventet starter afhøringen af Lars Møller først i morgen torsdag.