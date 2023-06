Forsvarer om makabre detaljer: "Er det nu nødvendigt?"

AALBORG:Retssagen mod en 37-årig mand, der er tiltalt for at have dræbt og parteret den 22-årige Mia Skadhauge Stevn i februar 2022, fortsatte torsdag, og det med så makabre detaljer, at den 37-åriges forsvarer Mette Grith Stage afbrød anklagerens afhøring af sin klient.

- Det er jo meget voldsomt for alle herinde at høre på, og der er ikke noget i tiltalepunktet, som min klient bestrider, så er det nu nødvendigt at gennemgå det hele? spurgte forsvarsadvokaten.

- Jeg mener, det er nødvendigt, svarede anklager Mette Bendix kort.

Detaljerne blev da også for meget for de mange livebloggende journalister i retssalen, så tastaturerne en overgang blev tavse, mens de værste detaljer i den 37-åriges forklaring om, hvordan han parterede den 22-årige kvindes lig blev gennemgået.

Og netop de makabre detaljer gør også, at sigtedes forklaring heller ikke bringes her i detaljer.

Forud for forsvarerens afbrydelse af anklagerens afhøring af den 37-årige var gået en længere forklaring om, hvordan Mia døde. På førstedagen forklarede den 37-årige, at Mia ikke havde kunnet fortælle, hvor hun boede, og at de efter en del cirklen rundt i Aalborg var havnet i et skovområde nær Sulsted Kirke.

Her havde de ifølge den 37-årige aftalt at have sex. Men den 22-årige kvinde faldt ifølge den tiltalte så uheldigt i skoven, at hun med en rem fra hendes taske fik hovedet rykket bagover og blev alvorligt kvæstet.

Torsdag forklarede den 37-årige videre, at han forsøgte at få hende båret tilbage til sin bil.

- Jeg slæbte hende hen ad vejen. Hun tog ikke selvstændige skridt, men jeg følte, at hun forsøgte at hjælpe til med at gå. Jeg forsøgte at sætte hende ind i bilen på forsædet, men hun kunne ikke sidde der med sine ben. Hun kom med smertelyde, forklarede den 37-årige.

Derfor bar han hende om i det store bagagerum i gulpladebilen. Her kunne hun ligge med hovedet frem mellem sæderne og nogenlunde strakt ud, lød forklaringen.

Ringede aldrig 112

Anklager Mette Bendix borede flere gange i, hvorfor den 37-årige ikke ringede efter hjælp. Men den tiltalte fastholdt, at det stadig var hans intention at køre den 22-årige kvinde på sygehuset. Og han mente, at han kunne komme hurtigere på sygehuset ved selv at køre fremfor at ringe efter hjælp.

Med Mia bag i bilen kørte den 37-årige ifølge sin forklaring mod sygehuset, men da de nærmede sig Hammer Kirke, stoppede hun med at reagere på hans kontaktforsøg.

- Da vi kommer længere op til kirken, er hun ukontaktbar. Jeg forsøgte at finde puls, men der var ingen, lød det med gråd i stemmen fra den 37-årige.

Den 37-årige kørte aldrig mod et hospital, men i stedet for hjem til sin bopæl i Flauenskjold med den livløse Mia Skadhauge Stevn. Foto: Lars Pauli

Men i stedet for at køre mod sygehuset, da Mia - ifølge den 37-årige - lige var død i hans bil, satte han kursen mod sit hjem i Flauenskjold.

- Jeg gik fuldstændig i sort. Jeg blev rigtig bange. Jeg følte mig magtesløs. Så jeg kørte bare hjemad. Jeg ved, at jeg ikke har gjort noget galt. Men at jeg har haft seksuel samkvem med Mia og tænker, hvad nogen kan få ud af det. Jeg var bange for at få skylden for noget, jeg ikke har gjort, lød det som forklaring på, at han kørte hjem fremfor mod hospitalet.

Herfra begyndte tiltaltes tanker at kredse om, hvordan han skulle skjule liget af den 22-årige kvinde eller skaffe sig af med det.

Hjemme på sin adresse i Flauenskjold fik han dog pludselig en reaktion fra Mia, så han fik håb om, at Mia stadig var i live.

- Ringer du så 112? spurgte anklageren.

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg ville lægge hende i et rigtigt sideleje, og så ville jeg ringe bagefter. Den 37-årige slæbte herefter Mia ind i soveværelset og lagde hende i et sideleje på sengen, forklarede han.

Men så løb der noget ud af munden på hende, og han kunne igen ikke mærke puls.

"Jeg gik i sort"

- Der begynder jeg bare at græde. Jeg går i sort igen. Jeg kan se, at hun bare er væk, forklarede den 37-årige.

Mette Bendix gik nu mere direkte til den 37-årige.

- Var det nogensinde din hensigt at køre hende på sygehuset? Havde du slået hende ihjel? spurgte anklageren.

– Nej, jeg ville hjælpe, lød svaret.

Alligevel meldte tanken om at skaffe liget af vejen sig hos den 37-årige, i første omgang ved at grave det ned i skoven.

Men det valgte han alligevel ikke at gøre. I stedet for kom han i tanke om, at han engang havde været på et kursus, hvor læreren jokede med, at skulle man få svigermor til at forsvinde, skulle man bruge kaustisk soda.

De 37-årige fortalte så om, hvorfor han parterede liget af Mia.

Han fortalte, at han allerede om formiddagen søndag 6. februar - nogle timer efter hendes død - besluttede sig for at skaffe liget af vejen.

Den 37-årige tiltalte begravede dele af liget i Dronninglund Storskov og spredte andre dele andre steder i skoven. Foto: Lars Pauli

Og at han besluttede at ville grave liget ned i Dronninglund Storskov.

- Hvorfor skaffe hende af vejen?

- Var det, fordi der var noget på Mias lig, der kunne fortælle, at du havde udsat hende for en forbrydelse?, spurgte anklager Mette Bendix.

- Nej, svarede han stille.

- Hvorfor skulle hun så skaffes af vejen? spurgte anklageren.

- Det burde jeg heller ikke, men jeg gjorde det. Jeg tænkte ikke rationelt.

Forberedte sig med indkøb

Før parteringen af den 22-årige kvinde købte den 37-årige ad flere omgange kaustisk soda, afløbsrens, malerdragter og gummihandsker.

Den 37-årige forklarede detaljeret om, hvordan han om søndagen 6. februar forberedte sig på at partere liget af Mia - og han fortalte lige så detaljeret om den makabre handling.

Det var en uhyggelig og makaber forklaring, og tilhørerne var tydeligt berørte.

Flere sad med hænderne for munden i forfærdelse, andre kiggede stift ned i gulvet.

Den 37-årige begyndte parteringen af Mias lig om søndagen - samme dag som hun forsvandt og døde.

Det skete hjemme på hans bopæl i Flauenskjold, og han forklarede, at han ikke var færdig med den grusomme handling, da han gik i seng søndag aften.

Mandag morgen tog han også på arbejde, som han plejer, og så "fortsatte han, hvor han slap" - som han udtrykte det - da han kom hjem om eftermiddagen.

Anklageren spurgte på forskellige tidspunkter undervejs i den 37-åriges forklaring, hvordan han havde det med at gøre det.

- Det havde jeg det rigtig skidt med, svarede han.

Anklageren spurgte også, hvorfor han så ikke stoppede tidligere.

- Jeg tænkte, at jeg virkelig var ude på dybt vand, og hvilken kæmpe idiot jeg var. Så jeg tænkte, at nu var jeg virkelig nødt til at gennemføre det.

Nordjyske gengiver ikke yderligere detaljer om den makabre partering af hensyn til den afdøde og de efterladte.

Den 37-årige tiltalte forklarede herefter retten om de to ture til Dronninglund Storskov, hvor han dels begravede et stort antal ligdele, ligesom han spredte andre ligdele i skovbunden.

Som det sidste lavede han et bål, hvor han brændte alt det, han havde brugt til den uhyggelige handling - som f.eks. redskaber og tøj.

Den 37-årige var i Dronninglund Storskov det meste af natten til tirsdag 8. februar.

Pornovaner og kærestehistorik

Anklager Mette Bendix rettede herefter sine spørgsmål ind mod den 37-åriges forhold til kvinder, og om han havde let ved at tage kontakt til kvinder.

- Jeg havde det udmærket med at tale med kvinder, lød det fra den tiltalte, der dog ikke havde haft en kæreste siden 2014.

Anklageren foreholdt herefter den tiltalte en række søgninger på porno - specielt med unge kvinder - på nettet. Søgninger som politiet har indsamlet dokumentation for, at han blandt andet udførte så sent som morgenen før Mia Skadhauge Stevns forsvinden, efter han var kommet hjem fra en natlig køretur til Aalborg for at kigge på bylivet. Den 37-årige vedstod, at han havde lavet de pågældende søgninger, men afviste, at han søgte decideret på unge kvinder.

Trængte du til sex? ville anklageren vide.

- Jeg søger porno ligesom alle andre søger porno, svarede den tiltalte.

Anklageren afsluttede derefter sin afhøring, og der var kun ganske få uddybende spørgsmål fra den 37-åriges forsvarer Mette Grith Stage. Hun spurgte bl.a. om, hvorfor den 37-årige havde handlet, som han gjorde.

- Man kan jo godt undre sig meget over det her forløb med en mand som dig, der har familie, arbejde og hus, som ender med at stå i den her situation, hvor du har begået en skrækkelig handling med partering. Hvorfor gør du det? spurgte Mette Grith Stage.

- Panikken blev total, da jeg ikke kunne mærke en puls mere, svarede hendes klient.

- Hvornår gik det op for dig, at den måde, du har tacklet det på, var helt forkert? lød det opfølgende spørgsmål.

– Da jeg begyndte at tænke over, at der var nogen, der savnede hende. Jeg tænkte jo, at jeg selv ville melde det på et tidspunkt inden særlig længe, afsluttede den 37-årige sin forklaring.

Fredag fortsætter retssagen med afhøring af vidner fra den aften Mia Skadhauge Stevn forsvandt og fagvidner fra politiet.