Forsvarer om voldstiltale i Mathis-sag: Det var en sexleg, og det har vide rammer

AALBORG:Skal min klient dømmes for grov vold af særlig rå og brutal karakter? Nej

Skal min klient dømmes for at have efterladt Mathis i hjælpeløs tilstand? Nej

Så klart stillede forsvarer Karina Skou sagen op, da hun tirsdag eftermiddag procederede for sin klient 33-årige Jens Kristensen, der ved Vestre Landsret stod tiltalt for dels den grove vold, og dels at have efterladt den blot 15-årige Mathis Matthiassen i hjælpeløs tilstand efter at have taget det euforiserende stof MDMA ad to omgange, siden haft sex med den 15-årige for til slut at have kørt ham ud på en P-plads ved boldbanerne i Hørby, hvor han 28. marts 2020 blev fundet død af en hundelufter.

Og så tog Karina Skou ellers fat på at begrunde sine to nej'er.

- Jeg er godt klar over, at det landsretten fik forevist på de fem videoklip, som viser sexlege med seksuel dominans mellem min klient og Mathis, ikke er det, der normalt foregår hjemme i de fleste danskeres soveværelser. Det var også derfor, jeg - da jeg overtog sagen - foreslog, at vi skulle have en sexolog til at kommer her og fortælle landsretten om, hvad det her går ud på. Det sagde anklagemyndigheden nej til, fortalte Karina Skou.

For efter forsvarerens mening var der tale om seksuel dominans og underkastelse.

- Og vi har i Danmark ganske vide rammer for seksuelle udfoldelser. Det fremgår også af et notat fra Rigsadvokaten, hvor der står, at Danmark har en høj grad af seksuel frihed. Det, vi har set på videoerne, er langt fra udenfor de rammer. Der er hverken tale om vold eller tvang uden samtykke. Havde det været tale om sex under vold og tvang uden samtykke burde anklagemyndigheden have rejst tiltale for voldtægt, mente Karina Skou.

Heraf udledte hun, at Mathis måtte have været med på sexlegen.

- Jens har forklaret, at han ikke pressede Mathis. Det hele var aftalt via korrespondancen på GrindR. Her var der klar tale om dominans, og det har vide rammer. Videoerne afspejler blot det aftalte, fastslog forsvareren.

Hun afviste også anklagerens påstand om, at den tiltalte som den voksne og meget ældre end Mathis burde have sagt stop.

- Jeg tager ikke det her med for at tilsvine nogen. Men Mathis er mindreårig og befandt sig på GrindR - et sted, hvor han ikke burde være, og med de dokumenterede mere end 850 samtaler med andre mænd, han har haft, så har han haft langt flere samtaler end min klient. Hans opførsel som 15-årig viser, at han er langt længere fremme med sin seksualitet end min klient, mente forsvareren.

Hun afviste også anklagerens argumenter om de punktformede blødninger skulle være tegn på kvælning.

- De kan også - som retsmedicineren jo sagde - være kommet af, at min klient på et tidspunkt sad overskrævs på brystet af Mathis. Men det var et led i sexlegen - og altså ikke vold, lød argumentet fra Karina Skou.

Også slagene i ansigtet og brugen af hundehalsbånd og bælter mente hun var en del af sexlegen.

Karina Skou tillagde ikke sin klients skiftende forklaringer megen vægt.

- Han var i chok, da han hørte om Mathis død, og da han blev anholdt, og det er klart, at min klient gerne ville skjule den del af sin identitet, når han både havde kæreste og familie, der ikke vidste noget om den side af ham. Det var jo også derfor, han ikke fortalte om det i byretten, forklarede forsvareren.

Hun forkastede også anklagerens argument om, at den 33-årige skulle have været skyld i Mathis' hjælpeløshed.

- Vi kan ikke udelukke, at Mathis selv - uden min klients viden - har taget meget mere MDMA end min klient ville give ham. Det Jens gav ham var ikke dødeligt, og vi kan ikke gøre Jens ansvarlig for, at Mathis tog mere MDMA, konstaterede Karina Skou.

Ifølge forsvareren kunne den tiltalte også tale med Mathis helt, til han satte ham af på P-pladsen ved boldbanerne i Hørby.

- Jens ville gerne have kørt ham helt hjem, men det måtte han ikke for Mathis, og han kendte heller ikke adressen til Mathis' forældre. Så han havde ikke andre muligheder end at sætte ham af, hvor han havde hentet ham, mente forsvareren.

- Min klient kan med andre ord alene dømmes for besiddelse af de 64 gram MDMA, som er erkendt. Det vil maksimalt kunne give tre-fire måneders fængsel, sagde Karina Skou.

Skulle landsretten se anderledes på det, så ville domfældelse for at have efterladt Mathis hjælpeløs - ifølge forsvareren - maksimalt kunne udløse seks måneders fængsel, mens hvis der skete domfældelse for vold, så kunne der blive tale om otte-ni måneders fængsel.

- Skulle min klient blive dømt i fuldt omfang, så taler vi om maksimalt halvandet års fængsel, sluttede forsvareren med henvisning til flere domme.