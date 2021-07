Forsvaret generet af droner: Risikerer konfiskation og en bøde, hvis man flyver for tæt på

NORDJYLLAND:De seneste måneder har der hver måned været over 20 tilfælde af flyvninger med droner nær de militære flyvestationer i Danmark, og det får nu Forsvaret til iværksætte en kampagne, hvor målet er at gøre opmærksom på, at flyvning med droner faktisk er forbudt otte kilometer fra flyvestationerne.

- Jeg tror, det bunder i uvidenhed. De færreste er klar over reglerne, når de anskaffer en drone, siger chefsergent Preben Skaarup Rasmussen fra Air Transport Wing - Flyvestation Aalborg.

- Det er drønfarligt. Mange flyver med en drone uden kendskab til sikkerhed, og sådan en drone kan betyde, at et fly styrter ned, og det sætter menneskeliv på spil både hos piloterne og dem, der kan blive ramt på landjorden, siger han.

Kampagne har hjulpet i Aalborg

I april var der 27 droneflyvninger nær Forsvarets flyvestationer, og i maj var tallet 24.

Ved flyvestationen i Aalborg er problemet dog ikke så stort. I 2020 var der fem tilfælde med droneflyvninger, og i 2021 er man indtil videre oppe på tre tilfælde. I alle tilfælde bliver Nordjyllands Politi kaldt ud for at tale med dronepiloten, og i to af tilfældende er der uddelt bøder.

- I Aalborg har vi været opsøgende og kørt vores egen lille kampagne for at informere om, at man ikke må flyve nær flyvestationen, og det, tror jeg, er årsagen til, at vi ikke ser så mange tilfælde med droner, siger Preben Skaarup Rasmussen.

- Men ét tilfælde er et for meget, da der kun skal ét sammenstød til, før det kan gå helt galt siger han.

Risikoen er dog større i Aalborg end ved de øvrige flyvestationer.

- Vi har Aalborg Lufthavn som nabo, hvor der lander og letter passagerfly og små privatfly, og rammer disse fly en drone, kan det også gå galt, forklarer Preben Skaarup Rasmussen.

Otte kilometer fra en flyvestation

Med erfaringerne fra Aalborg går Forsvaret nu ud med en kampagne i hele landet.

- Oftest handler det om uvidenhed. Folk ser dronerne som legetøj, men under de forkerte omstændigheder er de farlige, siger oberst Henrik Nielsen, stabschef i Flyverkommandoen, i en pressemeddelelse fra Forsvaret.

- De er trist for en konfirmand, der har fået en drone i gave, hvis den bliver konfiskeret, og man får en bøde, fordi man ikke har sat sig ind i reglerne, supplerer Preben Skaarup Rasmussen.

Dronereglerne siger, at man ikke må flyve med drone nærmere end otte kilometer fra en militær flyvestation. I zonen fra to til otte kilometer er det tilladt at flyve med en drone op til en flyvehøjde på 40 meter, hvis man besidder et dronebevis eller et dronekompetencecertifikat.