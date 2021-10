Fly fra Forsvaret i knibe over Aalborg - nu er det landet

Opdateret kl. 18.40

AALBORG:Et af Forsvarets fire Challenger-fly, fik torsdag tekniske problemer med landingsstellet, efter at det var lettet fra Flyvestation Aalborg med kurs mod Kangerlussuaq i Grønland, hvor flyet er en del af Arktisk Kommando.

Det oplyser presseofficer Lars Skjoldan fra Forsvarskommandoen til Nordjyske.

- De var nået et godt stykke op over Norge, da flyet så melder en teknisk fejl. De vælger derefter at vende om og gå tilbage mod Aalborg, forklarer Lars Skjoldan.

Challenger-flyet, som blandt andet bruges til VIP-flyvninger for Kongehuset, cirkulerede derefter i timevis over den militære lufthavn i Aalborg for at brænde brændstof af før en planlagt landing kl. 17.15.

Samtidig lykkedes det besætningen manuelt at få sænket landingsstellet.

Både Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab nåede at blive kaldt ud til en såkaldt standby 2-landing i Aalborg, men de planer blev imidlertid opgivet kort før kl. 17. I stedet valgte Forsvaret at dirigere det lille passagerfly til Karup, hvor landingsbanen er længere.

- Og hvor der derfor er bedre plads til at bremse ned, forklarer Lars Skjoldan.

Flyet sikkerhedslandede kort før kl. 18 på Flyvestation Karup. Ca. en halv time senere end det, Midt- og Vestjyllands Politi forinden havde oplyst på Twitter.

- Det foregik helt udramatisk. Og alle er i god behold, lød det torsdag aften fra Lars Skjoldan.

Flyet er netop landet i god behold. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) October 7, 2021

Flyet, der er et mindre passagerfly, hører til dagligt hjemme i Eskadrille 721 under Air Transport Wing i Aalborg.

CL-604 Challenger CL-604 Challenger er Flyvevåbnets mindre passagerfly, også sommetider benævnt som en ”business jet” (forretningsfly). Danmark kæbte i 1998 tre CL-604 Challenger-fly til at erstatte Gulfstream 3-flyet. Flyene anvendes til transport af passagerer, blandt VIP-flyvninger for Kongehuset og regeringen. De danske fly har udstyr, der gør, at de også kan bruges til forskellige typer af overvågnings- og eftersøgningsopgaver (search and rescue, SAR). Siden slutningen af 2011 har Challengerflyene været brugt som overvågningsfly og til at indhente efterretninger. De danske Challengerfly har flere gange været indsat i anti-pirateri operationer i det Indiske Ocean omkring Afrikas Horn. Challengerflyene deltager ligeledes jævnligt i det europæiske grænseagenturs (Frontex) operationer for at beskytte EU's ydre grænser. Flyet har en besætning på 2-5 personer. Flyets højder er 6,3 meter, og det har en spændvidde på 19,6 meter. Flyet er 20,9 meter langt og kan flyve 850 km/t. Det har en aktionsradius på 6500 km. Kilde: Forsvaret VIS MERE

Vi deltager i en standby 2 i Karup Lufthavn, hvor et fly med med tekniske problemer og 5 passagere, skal lande omkring kl. 1730. Vi har ikke yderligere oplysninger for nuværende til pressen #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) October 7, 2021

Nordjyske talte også med en fåmælt Lars Skjoldan før den vellykkede landing.

- Nu skal vi først have det fly sikkert ned, lød det.

Det kom flyet og de fem passagerer efter nogle lange timer i luften over Jylland.

Det er ikke engang fire uger siden, at et Challenger-fly fra Forsvaret lørdag 11. september måtte sikkerhedslande i Bornholms Lufthavn i Rønne efter en teknisk fejl under en patruljeflyvning over Østersøen.

Det er heller ikke første gang, et Challengerfly på vej til Grønland fra Aalborg får problemer.

22. marts 2009 skrev Nordjyske, at mandskabet på et Challenger-fly på vej mod Grønland for at foretage farvandsovervågning efter en times flyvning opdagede en revne i den venstre forrude, så flyet måtte vende om og sikkerhedslande i Aalborg.