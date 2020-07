Forsvarsjet fra Aalborg i nærkontakt med italienske jagere

AALBORG:Et af Forsvarets fire Challenger-jetfly kom fredag på vej mod Grønland pludselig i nærkontakt med flere af de seks italienske F-35 jagerfly, som siden midten af juni har udgjort en del af Nato-alliancens mission "Northern Light II", der handler om at sikre luftrummet i den del af Nordatlanten.

Mødet var dog helt efter bogen og fandt sted for at give de italienske jagerfly mulighed for at prøve beredskabet af. På vej mod Grønland blev Challenger-flyet fra Air Transport Wing Aalborg bedt om at flyve ind i det islandske luftrum og agere et "uidenficeret fly", som de italienske jagerfly kunne flyve op og "hilse på" for at finpudse procedurerne, fortæller Nato's allierede luftkommando på sin Facebook-side.

Nærkontakt i luftrummet over Island mellem de italienske jagerfly og den danske Challenger-jet. Foto: Nato Allied Air Command

Det er anden gang indenfor det seneste år, italienske F-35 jagere er udstationeret på den internationale lufthavn i Keflavik.

De italienske jagere skulle allerede i april have afløst fire norske F-35 jagerfly, som forinden løste beredskabsopgaven fra februar. Ankomsten af de seks italienske jagerfly og de medfølgende ca. 135 ansatte fra det italienske luftvåben blev dog forsinket i to måneder på grund af den verdensomspændende coronakrise.

Efter planen forlader flyene Keflavik igen midt i juli.