Forsvarsoffensiv for at skaffe milliarder og tusindvis af arbejdspladser til Nordjylland

NORDJYLLAND:Drømmene er store - næsten lige så store som pengene.

For det handler om tusindvis af arbejdspladser og en pengestrøm af sjældent stort omfang, og derfor er de 11 nordjyske kommuner nu klar til en samlet offensiv.

I løbet af få år bliver de danske investeringer i forsvaret sat op med sådan cirka 20 milliarder kroner. Senest i 2033 skal vi nemlig op på, at bruge to procent af vores BNP på forsvaret - måske endda mere, for flere partier har allerede åbnet for snakken om, at det nok nærmere bliver tre procent.

- Jeg er ikke sikker på, at to pct. er nok. Vi kommer løbende til at forholde os til situationen i dansk forsvar, lød det fra statsminister Mette Frederiksen tidligere på måneden.

De penge skal Nordjylland have del i, mener en stribe nordjyske politikere fra forskellige partier. Håbet er, at Nordjylland kommer til at spille en strategisk hovedrolle i styrkelsen af forsvaret.

- Grundlæggende er det fordi, at der kan skabes rigtig mange nye arbejdspladser. Både i forsvaret, men også i de forskellige erhverv, der leverer til forsvaret. Men selvfølgelig på en måde, så det giver mening for forsvaret, siger regionsrådsformand, Mads Duedahl (V).

Men pengene kommer ikke til Nordjylland af sig selv, og derfor er lobby-arbejdet gået i gang. De 11 nordjyske kommuner - i regi af Business Region North Denmark - har allerede oplistet en lang række muligheder:

Flere overvågningsenheder

Air Transport Wing har nordjysk base, og her kunne der udvides, så overvågningen af Nordatlanten og den arktiske cirkel varetages fra flyvestationen.

Hirtshals Havn skal være NATO-havn.

To nye bataljoner til Trænregimentet i Aalborg.

Dele af officersuddannelserne flyttes fra København til Nordjylland.

Flere C-130 Herkulesfly til Air Transport Wing.

Genåbning af ammunitionsfabrik i Elling.

- Det er selvfølgelig ikke forslag, vi har taget ud af den blå luft. Vi har haft dialog med hæren og forskellige aktører og her nået frem til de konkrete forslag, siger Mads Duedahl, der er næstformand i Business Region North Denmark.

Tidligere på ugen var han og Frederikshavns borgmester, Birgit Hansen, der er forperson i Business Region North Denmark, på charmeoffensiv på Christiansborg. Her mødtes de med flere folketingsmedlemmer - blandt andet de to nordjysk valgte, Christian Friis Bach fra De Radikale og Venstres Torsten Schack Pedersen - og præsenterede dem for ideerne.

Tidligere har de også mødtes med Preben Bang Henriksen (V) og Bjarne Laustsen (S) og alt i alt har modtagelsen af de nordjyske ideer været positiv.

- Der var stor forståelse for Nordjyllands ønsker, og de kunne godt se, at det giver god mening at investere her. Men selvfølgelig kommer vi ikke hjem med løfter eller noget, der ligner. Det har bliver en lang proces.

Har du haft kontakt til din partifælle i forsvarsministeriet?

- Jeg har haft god kontakt med Jakob Ellemann-Jensen, men nu er han jo sygemeldt. Jeg har ikke snakket med Troels Lund Poulsen (fungerende forsvarsminister) endnu, men det kommer. Men der er vi ikke endnu - i første omgang er det vigtigere at få spredt vores ideer og sikre, at der er opbakning, siger Mads Duedahl.

Forhandlinger udskudt

Hvordan de mange forsvarsmilliarder skal bruges er fortsat et uafklaret spørgsmål.

På Christiansborg skulle forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig været gået i gang, men forsvarsministeren har valgt at udskyde forhandlingerne til senere på foråret som følge af, at Rigsrevisionen i januar kritiserede Forsvarsministeriet for manglende planlægning og styring af de milliarder af kroner, som de seneste år er blevet tilført dansk forsvar. Det har ført til budgetoverskridelser, og før et såkaldt kasseeftersyn har skabt overblik, må forhandlingerne vente.

Når forhandlingerne går i gang, vil Nordjylland helt sikkert ikke være den eneste landsdel, der rigtig gerne vil have forsvarsinvesteringer, og det kan godt blive en udfordring at overbevise politikerne om, at endnu mere af forsvaret skal nordpå. Alle tre værn er repræsenteret i Nordjylland, og desuden har Forsvarets Ejendomsstyrelse og Regnskabsstyrelse bopæl i Hjørring. Senest er der etableringen af AAU Defence og Nationalt Forsvarsteknologisk Center ved Aalborg Universitet.

Birgit Hansen. Nordjylland huser allerede op mod 30 procent af dansk forsvar. Andre landsdele, der også gerne vil have del i milliarderne vil vel hævde, at vi ikke skal have mere?



- Det er dumt rationale. Vores styrke er at vi har alle tre værn og en masse støttefunktioner, og det er noget man kan bygge videre på fremfor at starte helt forfra. Vi har plads, og vi har en god infrastruktur. Og vi skal have banket en pæl gennem den myte om, at vi ikke kan få kvalificeret arbejdskraft. Vi kan også godt lide forsvaret, så man får ikke døje med os nordjyder hvis der kommer mere forsvar til landsdelen, siger Frederikshavns borgmester.