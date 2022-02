Forsvundet 22-årig satte sig ind i bil: Muligvis udsat for forbrydelse

NORDJYLLAND:En mørk personbil efterlyses nu af Nordjyllands Politi som et led i eftersøgningen af 22-årige Mia Skadhauge Stevn, der har været forsvundet siden søndag morgen.

Videoovervågning viser, at den 22-årige kvinde satte sig ind i bilen lidt over klokken 6.00 søndag morgen.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sådan ser bilen ud. Billedet er fra en overvågningsvideo. Foto: Nordjyllands Politi

- Bilen standsede kort op, og vi kan se, at Mia satte sig ind, hvorpå bilen kørte ad Vesterbro i sydlig retning. Derpå ved vi ikke, hvor bilen kørte hen. Det er det, som vores efterforskning blandt andet skal kortlægge præcist, siger leder af efterforskningen Frank Olsen, der dog fastslår:

- Men tilsammen gør disse oplysninger, at vi arbejder ud fra en formodning om, at Mia muligvis er blevet udsat for en forbrydelse.

Mia Skadhauge Stevn var på vej hjem fra en bytur i Jomfru Ane Gade. Videoovervågningsbilleder viser, at hun gik ned ad Borgergade til Vesterbro. Ude foran Netto på Vesterbro 99 viser de nye overvågningsbilleder nu, at hun blev samlet op af en mørk personbil.

Efterlyser bilen

Den personbil efterlyses nu af politiet. Det har ikke været muligt for politiet er fastslå det præcise mærke. Politiets formodning er, at der er tale om en såkaldt pirattaxa. Derfor opfordrer vicepolitiinspektør Frank Olsen til, at man retter henvendelse, hvis man er blevet transporteret hjem med en pirattaxa i Aalborg natten mellem lørdag og søndag d. 5. og 6. februar 2022.

- Det kan være oplysninger af væsentlig betydning for efterforskningen, siger han.

Herudover opfordres personer, der har været i området omkring Netto ved Vesterbro på tidspunktet omkring klokken 06.00 søndag morgen at rette henvendelse til politiet.

- Vi er interesseret i alle oplysninger. Selv små detaljer kan være vigtige i en stor efterforskning.

I samme ombæring opfordrer han alle med videoovervågning i Aalborg Kommune om at tjekke videoen.

- Har man video eller anden overvågning i sin bil, sit hjem eller andet, som man ved har optaget noget i tidsrummet søndag morgen omkring klokken 06.00-08.00, så skal man straks sikre det, så det ikke bliver slettet. Jeg vil gerne opfordre til, at man ser det igennem, og hvis der e noget, der giver anledning til bekymring, så skal man ikke tøve med at ringe til os, siger vicepolitiinspektøren.

Mere politi i gadebilledet

Nordjyllands Politi fortsætter sit intense arbejde med at finde den savnede kvinde. Derfor vil man formentlig se mere politi i gadebilledet end normalt.

- Vi har stadig styrker på gaden, der leder efter Mia. Det arbejde fortsætter vi med i den kommende tid. Vi er meget bekymrede for hende, siger Frank Olsen.

Derudover efterforsker politiet massivt en række andre spor, som efterforskningsledelsen ikke kan komme nærmere ind på den præcise karakter af.

- Jeg kan kun sige, at vores efterforskning i øjeblikket er bred, og at den som en følge deraf går i flere retninger. Det er normal politifaglig procedure i sager af denne karakter. Og derfor har vi også store styrker indkaldt til at bistå med opklaringsarbejdet, pointerer vicepolitiinspektøren.