Forurenet: Her skal drikkevand fortsat koges

AALBORG:Borgere, der får drikkevand fra en række mindre vandværker nord for Aalborg, opfordres fortsat til at koge vandet.

Nye prøver viser nemlig, at der stadig er såkaldt coliforme bakterier i vandet i rørledningerne, og derfor opretholder Aalborg Kommune mandag sin anbefaling om, at borgerne koger vandet, inden det drikkes eller bruges i forbindelse med madlavning.

Det gælder borgerne i de grønne områder her:

Koge-anbefaling hos vandkunder Grafik: Aalborg Kommune

Senere mandag kommer der yderligere prøvesvar på analyser af vandet. Det kan - måske - betyde, at borgere i nogle af områderne kan få besked om, at de ikke længere behøver at koge deres drikkevand.

Men indtil videre opretholdes anbefalingen om at koge vandet i de grønne området. Og med at "koge vandet" menes, at vandet skal spilkoge i mindst to minutter. Se kommunens koge-anbefaling her.

De berørte vandforsyningsområder er: Grindsted Vandværk i Espelunden, Gl. Sulsted Vandværk, Sulsted Stationsby Vandværk, herunder Ajstrup, samt Vestbjerg Vandværk.

Uggerhalne Vandværk og dele af Grindsted Vandværk (Tranevej) er ikke længere omfattet af kogeanbefaling, da de ikke har modtaget vand fra Hammer Bakker Forsyningsselskab, hvorfra forureningen stammer.

Og Vodskov Vandværk er heller ikke berørt af bakterieproblemet.