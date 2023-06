Fossum stopper i AaB: Lørdag var den værste dag i mit fodboldliv

FODBOLD:Det har længe været en offentlig hemmelighed, at norske Iver Fossum, der har kontrakudløb med udgangen af denne sæson, ville forlade AaB efter denne sæson. Og nu er det så officielt: dagen efter nedrykningen til 1. division melder AaB ud på sin hjemmeside, at den 27-årige nordmand er fortid i klubben.

Dermed har 27-årige Iver Fossum spillet sin sidste af 137 officielle kampe for AaB, hvilket af en udlænding kun er overgået af Jacob Rinne.

Iver Fossum kom til AaB i august 2019 fra tyske Hannover 96.



Ligeledes er Iver Fossums 32 scoringer næstflest af en udlænding i AaB’s historie – kun overgået af William Graham Lockey, lyder det på AaBs hjemmeside.

Iver Fossum forlader AaB med en nedrykning som sidste indtryk:



- I går var uden tvivl den værste dag i mit fodboldliv. Det var og er ekstremt tungt, at vi efter en hård sæson alligevel ikke fik afgjort tingene til vores fordel, lyder det fra nordmanden på AaBs hjemmeside.

- Den del fylder selvfølgelig det meste lige nu, ligesom det har været en skuffelse ikke at komme i Europa med AaB, hvor vi i fire sæsoner i træk har tabt en altafgørende kamp om dette - endda to gange efter straffesparkskonkurrence, lyder det fra Iver Fossum, der henviser til pokalfinalerne i 2020 og 2023 mod henholdsvis Sønderjyske og FC København samt Europa Playofffinalerne i 2021 og 2022 mod AGF og Viborg.

- Samlet set har jeg dog haft en god tid i AaB, hvor jeg har mødt en masse fine mennesker, og det er også den klub, jeg som seniorspiller har befundet mig længst i. Herudover er min søn født i Aalborg, så også af den grund har byen og klubben kæmpe betydning for min familie og jeg, og jeg ønsker alle i og omkring klubben alt det bedste fremover, slutter Iver Fossum.

AaB’s sportsdirektør Ole Jan Kappmeier udtaler ønsker nordmanden alt det bedste.

- Vi har i et stykke tid været klar over, at vores veje skulle skilles nu, og vi ønsker Iver alt det bedste med sin karriere fremover, mens vi for vores vedkommende er i gang med trupplanlægningen for den kommende sæson, så vi står bedst muligt, siger Ole Kappmeier.

AAB-truppen genoptager i øvrigt træningen forud for den kommende sæson i 1. division 21. juni.