Fra park til parkeringsplads: Se hvad der er sket i Mølleparken

AALBORG:Selvom det ofte vækker kraftige protester, hvis man laver grønne arealer om til p-pladser, sådan som det blandt andet er sket på Aabos Plads i midtbyen, er det samme ikke tilfældet i Mølleparken. Her er der ellers lavet omkring 70 nye parkeringspladser i den del af parken, der tidligere har været brugt til koncerter og lignende arrangementer.

Pladserne er både befæstede og belagt med måtter af genbrugsplast, men skal området bruges til andet end biler, kan de faktisk fjernes igen, forklarer afdelingsleder i Park & Natur i Aalborg Kommune, Hans Tophøj.

Stelerne foran de ny p-pladser kan fjernes, hvis pladsen skal bruges til andre formål. Foto: Henrik Bo

- Der har altid været to små gruspladser, der er blevet brugt til aflastningsparkering, og det er dem, vi har forbedret nu, så folk ikke holder på græsset, hvis der er mange biler i området, forklarer han.

Udover fast underlag er der også placeret en række steler foran de ny parkeringspladser, og om vinteren er der også lys, så bilister - der for eksempel skal til julemarked i zoo - kan se, hvor de skal holde henne.

- Men stelerne kan også fjernes, så pladsen kan til enhver tid laves om igen, hvis der skal være koncerter, påpeger Hans Tophøj.

På sigt skulle p-pladserne gerne blive mere grønne, så de virker som en integreret del af parken. Foto: Henrik Bo

Han oplyser, at der er sået græsfrø i plastmåtterne. Men det tager formentlig lidt tid, inden pladsen bliver helt grøn, for det afhænger blandt andet af, hvor meget færdsel der er, og området ved zoo, Aalborg Tårnet og Skydepavillonen er som bekendt et af de steder, hvor der ofte er stor mangel på parkeringspladser.